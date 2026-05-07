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PP critica las discrepancias del Gobierno sobre la cuarentena de los pasajeros: "¿Hay alguien al volante?"

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El Partido Popular ha criticado este jueves las discrepancias dentro del Gobierno sobre la cuarentena de los pasajeros a bordo del crucero con un brote de hantavirus y se ha preguntado si "hay alguien al volante".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado que "parte del problema" de lo que están viendo es que "el propio Gobierno discrepa entre él" sobre la cuarentena.

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"Esto es algo muy raro cuando estamos hablando de una enfermedad o un fenómeno de estas características. Y por otro lado, los criterios médicos son los que deben de imperar", ha dicho Sémper, para añadir: "Cuando hablamos de cuarentena, casa mal con la voluntariedad".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que Robles, diga que la repatriación de los 14 españoles con hantavirus incluirá una cuarentena "voluntaria" en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. "Nadie al volante. ¿Cómo que cuarentena voluntaria?", ha exclamado.

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De la misma manera, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha preguntado, tras esas palabras de Robles, si hay "alguien con un poco de sensatez capaz de transmitir rigor en la gestión de un asunto de salud pública?". "¿Pero hay alguien al volante?", ha enfatizado también en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Después, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Gamarra ha subrayado que están ante "un asunto de salud pública" y "en primer lugar hay que trasladar la máxima tranquilidad" a los españoles "desde el rigor".

"Por tanto, yo creo que la cuarentena la tendrán que determinar las autoridades sanitarias y en ese sentido con todos los medios que necesiten para que se pueda cumplir", ha indicado, para añadir que se trata de que se cumpla porque "es lo lógico". Según ha añadido, "tiene instrumentos el Estado de Derecho para que eso pueda ser así" y "poder abordar con rigor un asunto de salud pública".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez al ser preguntado si la cuarentena debe ser obligatoria o no. "Creo que el Gobierno tiene que explicar qué medidas pretende adoptar", ha declarado a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja.

"LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE HABLAR ENTRE ELLAS"

Después de las críticas del presidente de Canarias por la falta de información sobre el brote de hantavirus, Sémper ha dicho que él "entiende" las críticas, "sobre todo cuando no hay colaboración institucional y cuando no hay información".

"Deberíamos haber aprendido algo", ha dicho, para añadir que las instituciones "tienen que hablar entre ellas". A su entender, "lo razonable" es que el Gobierno de las Islas Canarias "hubiera estado informados por parte del Gobierno".

De la misma manera, Sémper ha criticado que la oposición "no haya estado informada". "Debería volverse a la normalidad institucional a la política española. Pero lamentablemente estamos en un tiempo en que todos sabemos que el rigor no es precisamente lo que impera", ha lamentado Sémper.

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