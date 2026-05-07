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Las tormentas se extienden por España y se agudizan en el Mediterráneo, hasta 40 litros/h

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Madrid, 7 may (EFE).- El avance de una vaguada de aire frío dejará en las próximas horas una fuerte inestabilidad en amplias zonas de España, con chubascos y tormentas localmente muy intensos, acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento, especialmente en el Mediterráneo, donde se prevén acumulaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de precipitaciones "fuertes y persistentes, con riesgo de inundaciones locales" en puntos del litoral mediterráneo.

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Este episodio meteorológico está asociado a una borrasca que comenzará a formarse hoy en el Atlántico, al oeste peninsular, y aunque permanecerá todavía alejada del territorio español, en su parte delantera se producirá el descuelgue de una pequeña vaguada de aire frío favoreciendo un aumento de la inestabilidad y el desarrollo de tormentas.

La Aemet ha activado este jueves el aviso naranja -riesgo importante- en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y las Islas Baleares por lluvias que podrían acumular entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora. Además, el resto del país, salvo Canarias y Extremadura, permanece bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas.

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El viernes estará marcado por el posicionamiento de la borrasca al oeste de la península, los que dejará un ambiente inestable.

Las lluvias comenzarán desde primeras horas en el noroeste peninsular y en Islas Baleares, donde podrían registrarse chubascos localmente fuertes. En contraste, las regiones mediterráneas y el nordeste mantendrán intervalos nubosos, mientras que en el suroeste se espera una apertura progresiva de claros a lo largo del día.

A partir de las horas centrales, se desarrollará abundantes chubascos en zonas de la mitad norte y del centro peninsular, menos probables y más dispersos en el nordeste acompañadas de tormentas y granizo, con probabilidad de que sean fuertes en el área cantábrica, el alto y medio Ebro y sistema Ibérico.

En  cuanto a las temperaturas, las máximas más altas se darán en el valle del Guadalquivir, con hasta 27 grados en Sevilla, seguida de Córdoba con 26 grados y Ciudad Real y Jaén con 25 grados. Hasta 24 grados en Badajoz, Granada y Toledo, mientras que ciudades como Málaga, Almería, Bilbao o Palma alcanzarán los 23 grados.

Por el contrario, el ambiente será más fresco en zonas de la meseta norte y áreas montañosas. Las mínimas más bajas se esperan en Teruel, donde los termómetros descenderán hasta los 4 grados, y en Soria con 5. También se registrarán valores fríos de madrugada en Ávila, Burgos, León o Segovia, con mínimas de entre 7 y 8 grados.

Este día continuará la inestabilidad generalizada bajo la influencia de la borrasca y la formación de un nuevo sistema de bajas presiones en el área mediterránea.

Según Aemet, y en un contexto de cierta incertidumbre, las lluvias más intensas podrían registrarse en regiones del tercio oriental y del suroeste peninsular, y con menor probabilidad, en el entorno del mar de Alborán y en zonas del extremo noroeste.

También se esperan precipitaciones localmente fuertes en áreas próximas al Sistema Central, donde podrían acumularse cantidades significativas de agua a lo largo del día.

Con respecto a las temperaturas, los valores más altos volverán a registrarse en el sur y en áreas del litoral mediterráneo, con 23 grados en Alicante, Bilbao, Girona, Ourense, Palma y Santa Cruz de Tenerife. En Sevilla, Córdoba y Badajoz los termómetros alcanzarán entre 22 y 23 grados.

En el centro peninsular, Madrid llegará a 19 grados, mientras que Toledo alcanzará los 22 y Ciudad Real se quedará en 22 grados.

Las mínimas más bajas volverán a registrarse en zonas de montaña y de la meseta norte. Ávila marcará una mínima de 5 grados, mientras que Burgos, Segovia y Soria descenderán hasta los 6 grados

El domingo se mantiene la influencia de la borrasca con nuevas precipitaciones en numerosas zonas del país, más intensas durante la tarde, cuando podrían ir acompañadas de tormenta y alcanzar intensidad fuerte en puntos del noroeste peninsular y en el entorno del Sistema Central dejando acumulados significativos de lluvia a lo largo de la jornada. EFE

 (foto) (vídeo)

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