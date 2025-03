López Miras no cree que Sánchez convoque elecciones anticipadas porque "está muy cómodo atrincherado en La Moncloa"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, no cree que Pedro Sánchez vaya a convocar elecciones anticipadas porque "está muy cómodo atrincherado en La Moncloa".

En declaraciones al programa 'Espejo Público' de Antena 3, recogidas por Europa Press, López Miras considera que una persona "con un mínimo de responsabilidad, habría convocado elecciones".

A su juicio "va a ceder lo que tenga que ceder" a los chantajes de los separatistas para no hacerlo". Entre otras cosas, ha señalado, porque es "una forma de protegerse de una corrupción que le está rodeando, desde luego él está más cómodo al calor de Moncloa que fuera de La Moncloa".

En este sentido, ha afeado a Sánchez que "no dé una sola explicación y que se dedique a atacar a los jueces, no lo he visto en ningún otro sitio". Achaca esta actitud a que están "preocupados y nerviosos".

"Yo entiendo que estén nerviosos, pero lo que tienen que hacer es dar la cara, dar explicaciones y no someter al Gobierno de los españoles a esto que estamos viendo cada día", ha concluido.