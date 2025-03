Pol Lozano: "Necesitamos ganar sea como sea"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 dic (EFE).- El centrocampista del Espanyol Pol Lozano ha afirmado, tras el empate contra Osasuna en el RCDE Stadium (0-0), que tanto sus compañeros como él necesitan "ganar sea como sea".

El momento de ganar, ha comentado Pol Lozano a DAZN, "era hoy" y ahora, ha añadido, "va a ser el miércoles", en referencia al partido contra el Valencia también en su casa. "No vemos más allá porque estamos en una situación que aún empatando en casa y haciendo un buen partido no se va a solucionar", ha reflexionado.

El futbolista ha lamentado que su ocasión en el minuto 78 no haya entrado: "Ha caído en la frontal y he intentado pegar como he podido. La verdad es que ha hecho (Sergio Herrera) un paradón. Hay que seguir trabajando, es lo que hay".

Preguntado por las protestas del Espanyol al colegiado por no añadir más tiempo al encuentro, el jugador ha apuntado que en el partido "muchísimos minutos" y ha pedido a los árbitros "unificar criterios" para estas situaciones. EFE

