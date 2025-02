FundéuRAE: “la comunidad autónoma” o “la C. A.”, pero no “la CC. AA.”

Madrid, 12 dic (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, precisa que la abreviatura que corresponde a “comunidad autónoma”, en singular, es “C. A.”, no “CC. AA.”, que es la de “comunidades autónomas”, en plural.

No obstante, pueden encontrarse ejemplos como estos en algunos medios de comunicación: “La CC. AA. que ofrece matrícula gratuita para universitarios a partir del próximo curso”, “Madrid es la CC. AA. con la tasa más alta de mortalidad por calor” o “Andalucía es la CC. AA. en la que más cae el paro en el último año”.

Tal como señala la “Ortografía de la lengua española”, pueden formarse en español abreviaturas mediante truncamiento extremo, es decir, conservando solo la inicial de la palabra: “p.” (“página”), “r. p. m.” (“revoluciones por minuto”)... En el caso de “comunidad autónoma”, la abreviatura asentada y recogida en esta misma obra es “C. A.”, con punto tras cada letra y un espacio entre ellas.

Para formar el plural de este tipo de abreviaturas, lo apropiado es duplicar las letras: “CC. AA”. (“comunidades autónomas”), “pp.” (“páginas”), “JJ. OO.” (“Juegos Olímpicos”)... No es adecuado, en consecuencia, usar la abreviatura “CC. AA.” para referirse a una sola comunidad autónoma.

Se recuerda que, también en el plural, se escribe un punto después de cada par de letras y se deja un espacio: “CC. AA.”, no “CC.AA.” ni “CCAA”.

Así pues, en las oraciones iniciales, lo indicado habría sido “La C. A. que ofrece matrícula gratuita para universitarios a partir del próximo curso”, “Madrid es la C. A. con la tasa más alta de mortalidad por calor” y “Andalucía es la C. A. en la que más cae el paro en el último año”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE