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Conmebol dice estar dispuesta a aclarar a la SIP controversia con medio paraguayo

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Asunción, 11 may (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dijo este lunes que está dispuesto a aclarar a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la controversia entre el ente y el medio local ABC Color, que ha denunciado "persecución" en el marco de una investigación local relacionada con el caso FIFAgate.

"Estoy seguro de que con información procedente de varias fuentes la SIP podrá formarse una opinión más justa y ecuánime sobre el asunto", señaló Domínguez en una carta abierta dirigida al jefe de la plataforma de medios, Pierre Manigault.

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La misiva de Domínguez es una respuesta a la postura de la SIP ante la denuncia del rotativo paraguayo, que dice ser víctima de persecución y hostigamiento tras denunciar corrupción en el fútbol, y en el marco de una causa en la Justicia local por el caso FIFAgate, que estalló en 2015 y causó una grave crisis en el balompié mundial.

"Los procesados son ejecutivos bancarios, no periodistas. El delito no es un editorial o una investigación periodística que haya molestado al poder, sino una acusación fiscal que señala la aceptación de dinero sucio por parte de un banco", agregó Domínguez en su carta.

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De igual forma, el presidente de la Conmebol indicó que esta institución financiera "conformó millonarios fideicomisos" a nombre del fallecido expresidente del rector del balompié sudamericano Nicolás Leoz "cuando ya pesaba sobre este dirigente deportivo un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, que quería enjuiciarlo por corrupción".

En su carta a Manigault, Domínguez también reiteró que la Conmebol "tiene la firme determinación de continuar luchando por la recuperación del dinero que fue robado al fútbol sudamericano".

En un comunicado difundido el pasado sábado, el ente recordó que hasta el momento ha logrado recuperar 128,6 millones de dólares desviados, y que estos recursos han servido para el desarrollo del fútbol femenino y formativo en la región.

De acuerdo con una auditoría forense de la firma Ernst&Young, cuyos resultados la Conmebol presentó en su 67 congreso de 2017 celebrado en Santiago de Chile, entre 2000 y 2015 casi 130 millones de dólares fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas del organismo. EFE

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EFE

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