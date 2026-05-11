El argentino Cúper se declara "muy feliz" de dirigir al Universitario de Perú

Lima, 11 may (EFE).- El entrenador argentino Héctor Cúper aseguró que está "muy feliz" de poder dirigir al Universitario de Deportes, el vigente campeón del fútbol peruano que este lunes anunció su fichaje, y prometió hacer "todo el máximo esfuerzo" al frente del equipo crema.

"Estoy muy feliz de ir al mejor equipo de Perú y realmente vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien", sostuvo Cúper en un video publicado en las redes sociales del Universitario poco después del anuncio de su contratación.

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El estratega, que reemplazará al español Javier Rabanal en la conducción de la U, sostuvo que su objetivo será "ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece".

Medios locales señalaron que el entrenador, de 70 años, llegará este martes a Lima para firmar un contrato por un año y medio y ser presentado el miércoles, antes de asumir de inmediato la conducción del equipo, que ha perdido toda opción a ganar el título del Torneo Apertura de este año y protagoniza una irregular campaña en el Grupo B de la Copa Libertadores.

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La U, que tiene como consigna para este año obtener el título nacional que le permita alcanzar un histórico tetracampeonato tras haber ganado las tres últimas ediciones de la liga peruana, está obligado a ganar el Torneo Clausura, además de salvar los resultados en la Libertadores, luego de haber avanzado en 2025 hasta los octavos de final del torneo continental.

Con su fichaje, Cúper se convertirá en uno de los entrenadores de mayores pergaminos en el fútbol peruano, ya que en su palmarés tiene dos títulos de la Supercopa de España con Mallorca y Valencia, y un título de la Copa Conmebol con Lanús.

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Además, disputó dos finales de la Liga de Campeones con el Valencia y dirigió, entre otros equipos, al Inter de Milán y al Parma, así como a las selecciones de Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Siria y Egipto, a la que condujo en el Mundial de Rusia 2018. EFE