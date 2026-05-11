Cribados y financiación, centro del debate televisivo, que recuerda a los agentes muertos

Sevilla, 11 may (EFE).- Las críticas de los partidos de izquierda a la política sanitaria del Gobierno andaluz y la denuncia del candidato del PP, Juanma Moreno, de que el Ejecutivo socialista perjudica a Andalucía con su propuesta de modelo de financiación autonómica han centrado el segundo debate electoral celebrado este lunes, en el que los candidatos no se han olvidado de los agentes fallecidos tras una persecución con narcotraficantes.

El segundo debate electoral entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta -Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía), José Ignacio García (Adelante Andalucía)- ha continuado la estela del primero, celebrado en RTVE, con los principales argumentos de campaña.

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Antes de comenzar el debate los candidatos de la izquierda se acercaron a las puertas de la sede de la RTVA, donde se manifestaba un grupo de trabajadores de Canal Sur, y también algunas personas que reclamaban una sanidad pública de calidad.

La principal novedad del debate de este lunes ha sido la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes tras una persecución contra los narcotraficantes, un asunto sobre el que todos coincidieron en lamentar, pero sobre los que PP y Vox destacaron la ausencia de medios por parte del Gobierno.

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Especialmente duro fue Manuel Gavira, quien llegó a afirmar que contra el narcotráfico hay dos opciones: o el alto o el plomo, de forma que los que no se paren "acaben en el fondo del mar".

Gavira ha llamado "traidor" a Sánchez y ha tildado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "cobarde e indigno" por no poner los medios necesarios a los agentes, y ha preguntado a Moreno si se acordaba de los "asesinatos" de los agentes en Barbate, también a manos del narcotráfico.

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Por su parte, Moreno reprochó a Gavira no haber parado la campaña el pasado sábado cuando estaba decretado el luto por parte de la Junta, y ha destacado la falta de sensibilidad por parte del Gobierno de España con los agentes por no poner en sus manos los medios necesarios.

Los partidos de izquierda aludieron a la precaridad laboral y coincidieron en que el caso de los agentes es un ejemplo de la falta de medios y de la forma en que se trabajaba en algunos empleos.

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La financiación autonómica, junto con el de la petición de explicaciones a Moreno por los cribados, se ha convertido en el asunto que más debate ha suscitado, principalmente entre los candidatos del PP y del PSOE, en el que al final también ha entrado el resto, culpando a los dos grandes partidos.

Montero, que acusó a Moreno de incumplir el "mandato" del Parlamento andaluz, ha indicado que la propuesta del Gobierno de España supone 5.700 millones más para Andalucía, y que el presidente de la Junta rechaza simplemente por causa "partidista", sin pensar en los ciudadanos.

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"Es usted más genovés que andaluz, sigue las instrucciones de Génova", ha denunciado Montero dirigiéndose al presidente de la Junta, quien ha añadido que la que "incumple" lo acordado en la Cámara andaluza es la candidata del PSOE solo porque tiene que pagar "las letras de los independentistas" para mantener a Sánchez en La Moncloa.

Moreno ha acusado a Montero de "traicionar" a Andalucía con el modelo de financiación mientras que la candidata del PSOE le pedía que aclarara cuál era su modelo alternativo, y ha añadido que el Gobierno central no puede presumir de dar a Andalucía ningún dinero porque "es dinero de todos los andaluces".

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Los tres representantes de la izquierda pidieron explicaciones a Moreno sobre el fallo de los cribados antes de que los ciudadanos vayan a las urnas el próximo domingo, y Moreno ha señalado que todos los candidatos se han unido para cuestionarle y ha explicado que el problema de los cribados afectó a 3.217 mujeres, ante lo que "se pidió disculpas" y se aprobó un plan de choque y la contratación de más personal.

Moreno ha indicado que su padre falleció después de que Montero, entonces consejera de Salud, prometiera la puesta en marcha de los cribados de cáncer de colon sin llegar a hacerlo. "Me han llamado asesino -ha afeado al PSOE- en sus redes sociales, no sé qué debería llamarles yo", ha indicado el popular.

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El líder de Vox ha vinculado inmigración y delincuencia y ha criticado que se destinen recursos a quienes llegan a Andalucía en detrimento de centros de salud o ayudas a los mayores. EFE