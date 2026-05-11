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El alcalde de Adamuz reprocha a Moreno que usara el accidente durante el debate electoral

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Córdoba, 12 may (EFE).- El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno (PSOE), ha reprochado al candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, el uso político del accidente ferroviario en la localidad del pasado 18 enero, en el que murieron 46 personas, durante el último debate electoral celebrado ayer en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

En un comunicado en la red social de Facebook al acabar el debate, el alcalde ha señalado que "estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz" y finalmente "lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", mientras que ha asegurado que "sinceramente" no esperaba "esta utilización política de algo tan doloroso".

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Durante el debate, Moreno afeó a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, que era vicepresidenta del Gobierno en el momento del accidente, que desde el Ejecutivo nacional no se haya dado "ni una sola respuesta" sobre lo ocurrido en Adamuz, a lo que la socialista replicó que "se sabrá toda la verdad. También lo que ocurrió en el 112".

Posteriormente, el alcalde de Adamuz publicaba un escrito en el que señalaba que hasta ahora no se había pronunciado públicamente sobre este asunto.

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"He preferido guardar silencio, dejar trabajar a quienes tienen que investigar y esperar a que se esclarezca todo lo ocurrido. Y espero que eso suceda pronto", ha añadido el alcalde, quien ha querido explicar lo que vivió "en primera persona aquella noche en el lugar del accidente".

Tras señalar que todos conocen la "hora a la que ocurrió el siniestro", concretamente a las 19.43 horas, ha afirmado que "muchas personas no saben" que pasadas las 21:30 horas "la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada" y "durante mucho tiempo, cerca de dos horas" los que atendieron a viajeros y heridos fueron, principalmente, los "vecinos y vecinas de Adamuz, gente sin formación para ello".

"Una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias. El dispositivo de emergencias tomó realmente el control y montó el 'hospital de campaña' pasadas las 22.00 horas. Pregunté una y mil veces y allí nadie había al mando, tuvimos que apañarnos como podíamos, sin conocimientos ni formación", ha reiterado en su escrito.

Asimismo, ha indicado que esto "evidencia" que "la ayuda llegó tarde" y, si bien la "coordinación posterior fue buena" y "fue excelente", la misma fue "dos horas después".

"Y ocurrió exactamente lo mismo en la Caseta Municipal. Hasta las 23.30 horas no se movilizó ningún dispositivo sanitario allí. Los únicos sanitarios presentes durante todo ese tiempo fueron enfermeras, médicos y auxiliares de ayuda a domicilio de Adamuz, personas de nuestro pueblo que dieron un paso al frente sin preguntar, sin mirar el reloj y sin esperar nada a cambio", ha continuado el alcalde en su escrito.

Por ello, ha querido señalar "con absoluta claridad" que "si no llega a ser por la gente de Adamuz, por quienes estuvieron aquella noche en el lugar del accidente y en la Caseta Municipal", no sabe "qué habría pasado".

Y ha añadido que si el pueblo de Adamuz no se hubiera movilizado de la manera en que lo hizo al día siguiente "se estarían pidiendo muchas responsabilidades y alguna cabeza", mientras que se ha preguntado "¿Qué hubiera sido de los heridos sin atender dos horas después del pasar el siniestro?"

"Desde aquí se ayudó en silencio, con humanidad y con una entrega ejemplar. Por eso no voy a consentir que ahora se utilice electoralmente el accidente de Adamuz. No lo voy a consentir porque quienes hoy intentan sacar pecho saben perfectamente dónde se falló aquella noche… y saben también que el pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar", ha concluido. EFE

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