Zalando compra a su rival About You para liderar comercio electrónico europeo de moda

Berlín, 11 dic (EFECOM).- La tienda de venta de ropa por internet alemana Zalando comprará a su rival About You con el fin de liderar el comercio electrónico europeo de moda y estilo de vida, anunciaron este miércoles ambas empresas en un comunicado conjunto.

Zalando tiene previsto presentar una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir hasta el 100 % del capital social de About You, cuyos consejos de administración y de supervisión tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta.

La oferta prevista de 6,50 euros por acción representa una prima del 12 % sobre el precio objetivo medio de los analistas de 5,80 euros y una prima del 107 % sobre el precio medio de las acciones de About You ponderado por volumen a 3 meses al cierre del martes.

Los principales accionistas de About You -Otto Group, Otto Family, Heartland y la dirección de About You- han firmado acuerdos vinculantes para vender a Zalando sus acciones, que representan alrededor del 73 % del capital social de About You.

Zalando y About You se unen para liderar el comercio electrónico europeo de moda y estilo de vida, señala el comunicado, que agrega que el grupo impulsará una estrategia de doble marca y ofrecerá en el negocio de empresa a cliente (B2C) experiencias de compra diferenciadas para atender mejor las necesidades específicas de clientes y socios.

En el área de empresa a empresa (B2B), la combinación de las capacidades de software complementarias, "creará un sistema operativo de comercio electrónico aún más avanzado que permitirá a marcas y minoristas gestionar su negocio multicanal en toda Europa y más allá", destacó el codirector general y cofundador de Zalando, Robert Gentz.

"Redefinir las compras de moda y estilo de vida creando la mejor experiencia posible para clientes y socios ha sido siempre el motor de nuestros dos equipos. Estoy entusiasmado con cómo juntos vamos a ser capaces de cubrir una mayor cuota del mercado de la moda y el estilo de vida", añadió.

A largo plazo, Zalando aspira a lograr importantes sinergias en el beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) del grupo de unos 100 millones de euros anuales.

Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes. EFECOM