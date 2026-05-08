Ryanair pide a España que aplace a septiembre el sistema de control de pasaportes EES

Madrid, 8 may (EFE).- Ryanair ha reiterado este viernes su petición al Gobierno español para que suspenda la implantación del Sistema de Entradas y Salidas de la UE (EES, por sus siglas en inglés) hasta septiembre, cuando finaliza la temporada de verano, tal y como ha hecho Grecia.

La aerolínea insiste en esta petición "después de que los pasajeros que viajaron hacia o desde España durante el puente de mayo sufrieran colas evitables de hasta una hora en los controles de pasaportes", según explica en una nota.

PUBLICIDAD

Según Ryanair, las autoridades españolas "sabían desde hace más de tres años" que el citado sistema entraría plenamente en funcionamiento el 10 de abril de 2026 y, aun así, "no han garantizado que haya personal suficiente, que los sistemas estén preparados ni que los puestos necesarios estén instalados y operativos".

Como resultado, los pasajeros que viajan hacia/desde España están sufriendo largas colas en los controles de pasaportes y, en algunos casos, "están perdiendo sus vuelos", lamenta.

PUBLICIDAD

Estas colas en los controles de pasaportes "no pueden prolongarse durante la temporada alta de verano", dice la aerolínea, que asegura que ya ha escrito al respecto "a los gobiernos de los 29 países incluidos en el EES", para instarles a suspender el sistema hasta septiembre, tal y como ha hecho Grecia. EFE