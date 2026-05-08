Los españoles creen que EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Medio

Madrid, 8 may (EFE).- Los españoles se muestran mayoritariamente pesimistas con la situación actual del mundo, detectan que la guerra de Irán les está afectando personalmente por sus consecuencias económicas, y piensan que EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Próximo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.

El CIS ha difundido este viernes un estudio a partir de 6.000 entrevistas telefónicas realizadas entre el 22 y el 30 de abril sobre la situación internacional, los conflictos armados y el papel que los EE.UU. y su presidente Donald Trump están desempeñando en estas crisis, al igual que la OTAN y la Unión Europea.

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Casi un 70 % de los encuestados (el 69,2 %) hace un balance pesimista de lo que sucede en el mundo, y más de la mitad (el 58,5 %) aventura que en el futuro se vivirá "peor" o "mucho peor", e incluso un 66,6 % se muestra "muy" o "bastante" preocupado por una posible "guerra global".

Sobre los conflictos activos, los españoles creen que los EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra que "han desencadenado en Oriente Próximo"; opina así el 52,4 % frente a un 27,6 % que discrepa al entender que sí la están ganando. EFE

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