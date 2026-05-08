El miércoles arranca otro juicio al investigado por matar a homosexuales en Bilbao

Bilbao, 8 may (EFE).- La Audiencia de Bizkaia volverá a juzgar por homicidio la próxima semana a Nelson D.M.B., ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao.

En esta ocasión, a partir del miércoles, la Audiencia de Bizkaia le juzgará por un crimen ocurrido el 5 de octubre de 2021 y la Fiscalía pedirá que se le considere culpable y se le condene a 16 años de prisión por los delitos de homicidio y estafa.

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También en este caso, el relato de hechos recoge que el acusado quedó con la víctima en su domicilio a través de una aplicación de citas para hombres y que, una vez juntos, Nelson D.M.B. le practicó la técnica conocida como 'mataleón' para estrangularle, lo que le ocasionó la muerte.

Las acusaciones, entre las que se encuentra la familia de la víctima y la asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales del País Vasco, Gehitu, consideran que, posteriormente, el acusado extrajo dinero de la cuenta corriente del fallecido.

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Nelson M.B.D. ya ha sido condenado a 25 años y medio de cárcel por asesinar a un hombre a quién había conocido en una red de citas y a quién estranguló mediante el 'mataleón', el 17 de octubre de 2021 en un piso del Casco Viejo de la capital vizcaína.

También se le condenó a otros 12 años y 3 meses por intento de homicidio de otro varón que logró huir cuando el acusado le aplicaba esa misma mecánica de estrangulamiento.

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En ambos casos se le condenó también por estafa, al considerar probado que había extraído dinero de las cuentas de sus víctimas, una vez muertas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia el País Vasco, el miércoles día 13 de mayo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia procederá a la selección del jurado popular y la vista oral arrancará después, con el interrogatorio del acusado.

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En la segunda jornada, el tribunal escuchará a los testigos del caso y ya el viernes día 15 comparecerán como peritos agentes de la Ertzaintza que investigaron el crimen. El lunes 18 de mayo acudirán los médicos forenses y el martes las partes presentarán al jurado sus conclusiones e informes definitivos.

El miércoles 20 de mayo, la Sala entregará del objeto del veredicto al jurado para que inicie las deliberaciones. EFE

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