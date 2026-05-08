El PP duda de los expertos del Gobierno y avisa de que "llueve sobre mojado" tras la covid

Madrid, 8 may (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado este viernes que el Gobierno cuente con un equipo de expertos evaluando la crisis sanitaria del crucero Hondius, al señalar que durante la pandemia ese comité "nunca existió" y que, por lo tanto, es un tema que "llueve sobre mojado".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Cuatro recogida por EFE, un día después de que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, pidiera conocer el nombre de los expertos que gestionan la crisis del crucero que se dirige hacia Tenerife.

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Muñoz ha insistido en este asunto al recordar durante la pandemia "nos dijeron que había un comité de expertos que determinaban las medidas (...) y ese comité de expertos nunca existió", ha enfatizado.

A la pregunta de si hay que aislar a las personas que están en el barco y mantenerlas en cuarentena, la dirigente popular ha dicho que no tiene criterios técnicos para responder a una pregunta de esta naturaleza.

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Y ha incidido en que son los "técnicos" quienes tienen que determinar si hay que llevar a los pacientes al Hospital Gómez Ulla, mantenerlos en cuarentena, que entiende que sí, o cómo hay que proceder en estos casos.

"Lo que nos tememos es que no hay técnicos detrás de todas estas decisiones porque ya nos mintieron durante la pandemia de la COVID. Nos dijeron que había un comité de expertos que no existía", ha recalcado.

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Ha incidido en que están "preocupados" por este asunto y en que por eso han exigido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Parlamento. EFE