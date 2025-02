La oferta de viviendas en alquiler se hunde un 40% y para la compra más del 20% desde 2020

Madrid, 11 dic (EFE).- La disponibilidad de viviendas para la compra en España ha pasado de las 850.000 unidades disponibles en 2020 a las 675.000 en la actualidad, lo que arroja una caída superior al 20 %, mientras que en el alquiler el descenso llega al 40 %, pasando de 150.000 a 90.000 viviendas.

Según un informe de la consultora inmobiliaria Atlas, el principal obstáculo para el acceso a la vivienda en España es la limitada oferta, resultado de un déficit en la producción durante los últimos 15 años. Subraya que el déficit de producción de viviendas entre 2013 y 2024 alcanza las 299.314 unidades.

En los próximos años, el INE estima la creación de más de 300.000 nuevos hogares al año, que contrasta con la actual producción de 80.000 viviendas al año.

Atlas señala además que las viviendas vacías no constituyen ni una causa ni una solución efectiva al problema debido a su escasez y a que su ubicación generalmente no es óptima.

De acuerdo con la consultora, para que el esfuerzo de las familias no supere el umbral del 30 % de los ingresos, porcentaje que los distintos organismos recomiendan no rebasar, harían falta en España 3,5 millones de viviendas asequibles. Asimismo, para no superar el 40 % de tasa de esfuerzo serían necesarias más de 2 millones.

Actualmente, la tasa de esfuerzo media en España en el alquiler se sitúa en torno al 35 % de la renta neta por hogar. En el caso de la compraventa, equivale aproximadamente a seis años de renta neta.

El principal programa de vivienda asequible en España tiene como objetivo poner en el mercado más de 184.000 viviendas en el Estado. Asimismo, destaca el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que prevé 14.400 viviendas asequibles, de las cuales 10.000 están en curso, o el Plan 2400 de la Comunidad Valenciana para construir 2.457 viviendas (1.090) en desarrollo.

En Cataluña se proyectan 65.000 viviendas, pero solo 4.500 están en curso, en Andalucía de las 20.000 previstas, 6.700 están en ejecución, y en el País Vasco hay 42.000 viviendas previstas, 20.000 de ellas en alquiler.

Atlas lamenta además que entre 2020 y 2024 solo se hayan construido 3.618 viviendas protegidas y que la tasa de construcción de viviendas de VPO apenas suponga un 10 % del máximo que registraron en 1997, cuando se calificaron 85.028 viviendas de protección oficial en España.

Como consecuencia de la dificultad de acceso a la vivienda, la edad de emancipación en España ha alcanzado máximos históricos situándose en 30,4 años. Paralelamente, la edad media para la compra de la primera vivienda se eleva a 41 años, reflejando el retraso acumulado a la hora de independizarse. Ello ha propiciado que el alquiler siga siendo una opción en alza.

Entre las causas del problema de la vivienda Atlas señala también la falta de suelo; los elevados costes de construcción, que se han disparado un 58,5 % desde 2006; la fuerte carga impositiva, que supone hasta el 30 % del precio final de la vivienda, o el acceso limitado al crédito.

Por ello propone incrementar la oferta de suelo, fomentar la colaboración público-privada, reducir los impuestos asociados a la construcción y agilizar los trámites, incorporar viviendas asequibles mediante la rehabilitación de inmuebles infrautilizados o implementar avales y líneas de crédito preferentes para promotores y compradores. EFE