Puente afea a la Generalitat valenciana que no concrete obras que debe abordar Transportes

Madrid, 18 nov (EFECOM).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afeado este lunes a la Generalitat valenciana que aún no le hayan hecho llegar el listado de obras de reconstrucción de las que debe ocuparse el Gobierno central, un "listado de prioridades, una documentación" sin la cual su departamento no puede intervenir.

En una entrevista en RNE, Puente ha asegurado que Transportes "quiere intervenir, pero necesitamos una documentación que no tenemos", ya que solo les consta "un mero enunciado" casi tres semanas después del paso del temporal.

Esa es la prioridad de Transportes, ha afirmado Puente, que ha eludido opinar sobre la actuación del gobierno regional en las primeras horas tras la riada, lo que "viciaría una relación" que hasta ahora ha sido cordial y fluida; aunque sí ha puesto en duda las versiones del presidente valenciano, Carlos Mazón, sobre las horas centrales del día del temporal.

Cuando alguien da cuatro versiones de un hecho es imposible creerse ninguna y, en este caso, él no se cree ninguna, "cada uno que se crea lo que quiera, pero yo no se dónde estaba el presidente Mazón y desde luego la última no me la creo", ha concluido. EFECOM