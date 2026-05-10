El Celtic mantiene sus opciones al título tras ganar el derbi al Rangers (3-1)

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El Celtic se impuso este domingo al Rangers en el derbi Old Firm por 3-1 y se mantiene con opciones de lograr el título de la Premier escocesa, ya que está a un punto del Hearts a falta de dos jornadas.

El equipo blanquiverde tratará de revertir la situación en esos dos encuentros ante el conjunto de Edimburgo, que ha conseguido cuatro veces el título, la última en 1960.

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Pese a que fue el Rangers el que se adelantó a los 9 minutos con un tanto de Mikey Moore, el surcoreano Yang Hyun-Jun equilibró el encuentro a los 23 y en el segundo tiempo un doblete del japonés Daizen Maeda -su último tanto fue con una magnífica chilena- (m.53 y 57) firmaron la remontada del Celtic.

El Rangers, tercer clasificado, se queda ya sin opciones, a ocho puntos del Hearts. EFE

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