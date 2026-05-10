El desalojo del Hondius se desarrolla según lo previsto y concluirá el lunes

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- La operación de evacuación de los pasajeros del crucero Hondius, donde se ha declarado un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas, se desarrolla según las previsiones, con los primeros pasajeros y tripulantes volando hacia sus países de origen.

El barco entró poco después de las 6.00 de la mañana hora local (5.00 GMT) al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) procedente de Cabo Verde, con 147 personas a bordo y todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus, según han comprobado las autoridades sanitarias una vez han sido examinados cuando el crucero quedó fondeado dentro del puerto.

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Poco antes del mediodía, despegó el primer avión, un Airbus del Ejército del Aire que trasladó a los catorce españoles que viajaban en el crucero a Madrid, donde pasarán la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla y se les practicarán pruebas PCR de detección del virus.

Tras los españoles, desembarcaron los pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur, adonde han sido trasladados, directamente a la pista, en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias.

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Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán el lunes por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado la satisfacción por la evolución de este complejo operativo "sin precedentes" y el orgullo de que sea España el país encargado de liderar una operación diseñada para minimizar cualquier contacto de los pasajeros y tripulantes del Hondius con otras personas.

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La operación se ha desarrollado sin incidencias "a pesar de todas las dificultades" y de todas "las oposiciones", dijo la ministra en referencia al anuncio la noche anterior del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de no autorizar el fondeo del barco en Tenerife si no se garantizaba la evacuación de las personas a lo largo de este domingo para que el barco zarpara cuanto antes.

"El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando", ha dicho la ministra, quien ha precisado que no es el momento de entrar en debates políticos.

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Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el papa León XIV han agradecido la solidaridad de los canarios por permitir la llegada del crucero, que se programó en el archipiélago siguiendo las directrices de la OMS.

El director general de esta organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha estado en el puesto de mando junto a Mónica García y a los inistros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje.

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Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, ha agradecido la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes, ya que aunque aparentemente están sanos "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.

Una vez que el desembarco ha tomado ritmo a lo largo de la mañana, la salida de aviones hacia Madrid, Francia, Canadá y Países Bajos, la jornada del domingo se cerrará con el traslado del avión llegado desde Estados Unidos.

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Para este lunes por la tarde está prevista la llegada de un avión de Australia, que trasladará a los nacionales de ese país, de Nueva Zelanda y del área asiática.

La mañana del lunes se aprovechará para hacer el repostaje del buque dentro del puerto de Granadilla.

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Toda la operación ha despertado una gran expectación mediática: en el puerto industrial de Granadilla, habitualmente vacío porque se desarrollan escasas operaciones, había este domingo 300 personas acreditadas de 60 medios de comunicación siguiendo los pormenores del desembarco. EFE

(foto) (vídeo)

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