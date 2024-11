Deniegan la amnistía a un condenado por la manifestación contra Jusapol de la izquierda independentista

La sección 21 de Audiencia de Barcelona ha denegado aplicar la ley de amnistía al activista Marcel Vivet, condenado a un año y medio de prisión por desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y delito leve de lesiones por su participación en la manifestación 'holi' de la izquierda independentista contra Jusapol en 2018, según el auto consultado por Europa Press este lunes.

La Sala declara extinguida la responsabilidad criminal por el cumplimiento de la pena, así como la responsabilidad civil, pero rechaza eliminar sus antecedentes al no aplicarle la ley de amnistía.

El motivo, argumenta, es porque si bien los delitos por los que fue condenado Vivet "fueron cometidos el 29 de septiembre de 2018 y por tanto concurriría el elemento temporal que la norma contempla", no tienen para la Sala relación con el 1-O ni el 9-N ni con actos que tuviesen como objetivo promover la independencia de Cataluña.

Aunque la Fiscalía no se opuso a que se le aplicase la amnistía, el tribunal da la razón a la acusación particular, que puso de manifiesto que "no concurren los presupuestos para ello", pues el delito de lesiones no se encuentra entre los contenidos en la norma y en el caso de los desórdenes públicos no se hace referencia al movimiento o motivación que llevó a la comisión delictiva.

Por su parte, Vivet ha expresado en su cuenta de 'X' que "queda claro que la amnistía sin movimiento, sin tener la amenaza de quemar las calles, empresas e instituciones españolas es papel mojado. Nuestras armas son la organización y la insumisión al régimen. Volvemos a organizarnos. Volvemos a hacer que nos tengan miedo. Seguimos".