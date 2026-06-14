Towns y Alvarado, los rostros latinos del anillo de los Knicks

San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Tanto Karl Anthony Towns como José Alvarado nacieron en Estados Unidos, pero presumen orgullosos de raíces latinas, dominicana el primero y puertorriqueña el segundo, y este sábado entraron en la historia de la NBA con su título conquistado con los New York Knicks.

Después de una sequía de 53 años sin poder revalidar el título de 1973, la más larga en la historia de la liga, los Knicks volvieron a coronarse en la NBA, esta vez con un triunfo en las Finales contra los San Antonio Spurs.

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Los neoyorquinos sellaron el anillo con un 94-90 en el Frost Bank Center de San Antonio que cerró 4-1 la serie al mejor de siete partidos.

Towns, de 30 años, nació en Nueva Jersey pero tiene origen dominicano y siempre fue aficionado de los Knicks en su juventud.

Alvarado, por su parte, nació en Brooklyn y también cumplió el sueño de ganar el anillo con el equipo del que siempre fue seguidor.

Los Knicks ganaron el tercer título de su historia, tras los de 1970 y 1973. EFE

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