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Mitch Johnson: "Hemos puesto sangre, sudor y lágrimas"

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San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, admitió este sábado que le duele haber perdido las Finales NBA contra los New York Knicks, pero destacó que sus jugadores cayeron tras poner "sangre, sudor y lágrimas".

"Hemos puesto sangre, sudor y lágrimas durante básicamente nueve meses. Y se acabó. Así que habrá tiempo de sobra para reflexionar", dijo Johnson en la rueda de prensa posterior al partido perdido 94-90 contra los Knicks en el Frost Bank Center.

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"No creo que nadie fuera de la gente en ese vestuario esperara que llegáramos hasta aquí. Así que hay mucho positivo en eso. También hay mucho dolor por lo que acaba de pasar. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo", añadió.

Johnson consideró que los Knicks ganaron el título con mérito.

"No estábamos listos para ganar un campeonato de la NBA. El mejor equipo ganó. Hicimos muchas cosas buenas, pero no terminamos el trabajo. Eso es lo que hay", afirmó.

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"Espero que los jugadores saquen lo mismo que nosotros hemos sacado de nuestro éxito. Espero que esto haga que tengan más hambre que nunca, que estén más motivados que nunca y que, ojalá, eso los lleve a seguir mejorando en todos los aspectos", concluyó el preparador. EFE

(foto)

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