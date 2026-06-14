Karl-Anthony Towns: "Estaba escrito para Nueva York"

San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns aseguró este sábado que el título de la NBA conquistado por los New York Knicks era algo que "estaba escrito" y reivindicó su resiliencia para llegar hasta lo más alto.
"Estaba escrito. Esto estaba escrito para Nueva York y esta noche salimos a tomarlo", afirmó Towns en declaraciones a pie de pista tras derrotar a los San Antonio Spurs en el quinto partido.
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"A lo largo de mi carrera me he caído muchas veces y también he escuchado a mucha gente decirme que me quedara en el suelo. Pero siempre me he levantado. Incluso cuando estaba hundido en el barro, seguí avanzando, un paso tras otro", añadió.
Towns volvió a acordarse de su madre, dominicana, fallecida en 2020 a causa de COVID-19: "Ustedes ya conocen mi historia y solo quiero decir una cosa: gracias, mamá. Gracias por darme una".
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Towns ha promediado 13 puntos y 10,6 rebotes por partido en estas Finales. EFE
(foto)
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