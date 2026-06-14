Jalen Brunson, MVP de las Finales de la NBA

San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Jalen Brunson fue elegido este sábado como MVP de las Finales de la NBA después de liderar a los New York Knicks a su primer campeonato en más de medio siglo.
Brunson firmó 45 puntos en el quinto y definitivo encuentro de las Finales, una serie que los Knicks resolvieron por 4-1 frente a los San Antonio Spurs. EFE
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