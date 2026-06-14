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90-94. Los New York Knicks vuelven a tocar el cielo en la NBA

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Andrea Montolivo

San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Los New York Knicks se proclamaron campeones NBA este sábado por primera vez en 53 años, con otra remontada de 16 puntos sobre los San Antonio Spurs (94-90) liderada por un Jalen Brunson estelar, que con sus 45 puntos, entregó la gloria a los neoyorquinos como incuestionable MVP.

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Se acabó la espera para los Knicks. La Gran Manzana llevaba esperando su tercer anillo desde 1973 y se lo entregó este sábado, en San Antonio, un equipo sólido, unido, y de carácter, liderado en el campo por Brunson y por Mike Brown en el banquillo.

Tras la remontada de 29 puntos firmada en el Madison Square Garden en el cuarto partido, los Knicks obraron otra maravilla en el Frost Bank Center de San Antonio, al que se desplazaron miles de hinchas neoyorquinos para acompañarles en su camino hacia el Olimpo de la NBA.

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Brunson anotó 45 de los 94 equipos de los Knicks, con catorce de 27 en tiros de campo. Le apoyaron Mikal Bridges, con catorce puntos, y Josh Hart, con un doble doble de trece puntos y once rebotes.

El dominicano Karl Anthony Towns siguió la estela de su compatriota Al Horford y se proclamó campeón NBA pese a una noche complicada, en la que no pasó de los dos puntos y acabó expulsado por faltas.

Los Spurs volvieron a quedarse cortos. Pagaron su falta de experiencia y sucumbieron pese a los 25 puntos de Dylan Harper y al doble doble de 19 puntos y catorce rebotes del francés Victor Wembanyama.

Su grupo joven, pese a pagar sus ingenuidades, garantiza años de ilusión para los texanos.

Se jugó en un Frost Bank Center en el que una mitad de aficionados eran seguidores de los Knicks. Y se notó en cada jugada ofensiva de los neoyorquinos, con sonoros cánticos de 'Let's Go Knicks' y de 'MVP' cada vez que Jalen Brunson iba a la línea de libres.

Los Spurs, contra la pared, lo dieron todo. Arrancaron con una defensa feroz, liderada por Wembanyama, y su presión hizo que los Knicks tan solo anotaran trece puntos en el primer período, fruto de un modesto cuatro de 22 en tiros.

Solo Brunson (8 puntos) y Anunoby (5) anotaron para los Knicks, que volvieron a tener dobles dígitos de desventaja al comienzo del encuentro. La renta de los Spurs alcanzó las 16 unidades en el 31-15 del segundo período.

No era una novedad para los Knicks, que mantuvieron la calma y recortaron hasta los cinco puntos para regresar al vestuario virtualmente en equilibrio. Con un Towns que no pasaba de los dos puntos, un importante socio de Brunson fue Josh Hart, que metió seis puntos en el segundo período, entre ellos una espectacular canasta tras sufrir un empujón de Fox sancionado con flagrante de tipo 1.

Los Spurs mantuvieron muy alto el nivel físico tras el descanso y volvieron a hacerse con quince puntos de ventaja en el tercer cuarto (68-53), con una defensa muy agresiva y un Dylan Harper magnífico, que anotó desde prácticamente todas las posiciones de la pista.

Los texanos tuvieron inercia a favor, pero Brunson se encargó de sostener a los Knicks. Metió catorce puntos en el tercer cuarto y lideró un parcial de 12-4 que acercó a los neoyorquinos hasta el 65-72 para comenzar el cuarto período.

Y no faltaron polémicas, cuando conectó un triple y sufrió una falta flagrante de Wembanyama, quien le impidió aterrizar libremente tras el salto, sin que los árbitros pitaran la infracción.

En un partido de máxima intensidad física, apenas pudo participar Towns, que cometió su cuarta falta personal nada más arrancar el tercer cuarto, y tuvo que seguir el encuentro desde el banquillo.

Brunson siguió llevando de la mano con extraordinario liderazgo. Rápido, inteligente y lúcido, forzó una falta de Vassell que le envió a la línea de libres para tres puntos que dieron ventaja a los Knicks con 3.40 por jugar, en el 86-85.

Los Knicks no dejarían pasar la oportunidad. Cerraron su defensa y llevaron esa renta hasta el vibrante minuto final, en el que, tras el empate a 88 de Harper, Brunson y los libres de Hart y Anunoby dieron cuatro puntos de ventaja a los neoyorquinos.

Los Spurs no tuvieron fuerzas, ni lucidez, para evitar una nueva remontada de los Knicks. Anunoby, el héroe de la victoria del cuarto partido, se encarrgó de sentenciar el quinto desde la línea de libres.

Los Knicks vuelven a la gloria en la NBA. EFE

(fotos)

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