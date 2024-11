Tomorrow Mobility aumentará un 20 % sus expositores este año hasta superar los 200

Barcelona, 30 oct (EFECOM).- El Tomorrow Mobility World Congress (TMWC), que busca soluciones innovadoras y sostenibles para la movilidad urbana y se celebrará en Barcelona del 5 al 7 de noviembre, contará con más de 200 expositores, un 20 % más que en 2023, y 270 ponentes.

Organizado por Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility -iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea- la cuarta edición del salón reunirá, con el lema "Move Better", a los principales expertos internacionales, empresas e instituciones públicas del sector.

El programa de conferencias contará con 50 sesiones que girarán en torno a diez ejes temáticos: Nuevos Servicios de Movilidad, Transporte Público, Movilidad Autónoma, Logística de Última Milla, Datos para la Movilidad, Infraestructuras de Movilidad para espacios más habitables, Movilidad de Cero y Bajas Emisiones, Movilidad Activa, Seguridad Vial y Movilidad Inclusiva.

La presidenta del salón, Maria Tsavachidis, ha explicado que las diferentes sesiones está concebidas para abordar los "retos clave" a los que se enfrentan las ciudades, como las tecnologías de emisiones cero, el futuro del transporte público y el papel de la multimodalidad en los entornos urbanos.

Según un comunicado de Fira, las ciudades europeas necesitarán invertir 1,5 billones en medidas de movilidad sostenible para cumplir con los objetivos de emisiones del Green Deal de la UE.

Esta es la principal conclusión del estudio "Cost and Benefit of the Urban Mobility Transition", realizado por el EIT Urban Mobility, que se presentará el 6 de noviembre.

El informe destaca que las medidas más efectivas para reducir el uso del automóvil privado, y, por tanto, las emisiones, implican una combinación de transporte público atractivo, opciones de movilidad compartida y restricciones de acceso como zonas de bajas emisiones.

En 2030, estas medidas podrían conseguir un aumento del 7 % en el uso del transporte público y una reducción del 16 % en los viajes en coche privado. EFECOM