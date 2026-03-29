España

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

La cuantía final depende del salario bruto anual y del recargo fijado en cada convenio colectivo

Guardar
Una mujer frente al ordenador haciendo horas extra en su trabajo.
Una mujer trabaja pasadas las nueve de la noche, fuera de su horario laboral (Montaje Infobae con imágenes de @laboral_tips / TikTok y Canva)

“Tu jefe te está pagando menos la hora extra y no sabes cómo calcularla. Aquí te dejo la fórmula”. Así arranca uno de los últimos vídeos publicados en TikTok por el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes como @laboral_tips, donde explica de forma sencilla cómo puede comprobar un trabajador si la cantidad que recibe por las horas extraordinarias se ajusta realmente a lo que le corresponde.

En la publicación, el experto recuerda que no existe una cifra única fijada por ley para todas las horas extra, sino que el importe depende de lo que establezca cada convenio colectivo. Por eso insiste en que el primer paso antes de hacer cualquier cálculo es revisar las condiciones aplicables en cada sector o empresa.

Según explica De la Calzada, “el precio de hora extra no lo determina ninguna ley. Se tiene que ver en el convenio colectivo si hay un incremento”. Aunque el Estatuto de los Trabajadores regula las horas extraordinarias, el importe concreto puede variar según cada convenio.

Ese texto puede fijar un recargo específico sobre el valor de la hora ordinaria. En algunos casos se establece un incremento del 25%, del 50% o incluso superior, mientras que en otros puede mantenerse el mismo precio que la hora habitual, siempre que no sea inferior al valor de la hora ordinaria.

Por eso, el abogado recomienda acudir directamente al convenio para comprobar qué porcentaje corresponde en cada caso antes de aceptar el importe que figure en la nómina.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Cómo calcular el valor de una hora ordinaria

Para obtener la base sobre la que después se calcula la hora extra, Ignacio de la Calzada propone una fórmula simple: “Coges tu sueldo anual bruto, por ejemplo: 24.000 o 25.000 euros”.

Ese salario anual bruto puede consultarse, según indica, en las nóminas acumuladas del año o, en algunos casos, en la declaración de la renta. A partir de ahí, hay que dividir esa cantidad entre el número de horas anuales de trabajo que fija el convenio colectivo. Esa jornada anual suele situarse, explica el letrado, entre algo más de 1.700 y 1.800 horas, aunque cambia según cada actividad.

El resultado de esa división da el precio de una hora ordinaria de trabajo, que sirve como punto de partida para saber cuánto debería pagarse cada hora extra.

La fórmula para calcular el precio de la hora extra

Después de calcular cuánto vale una hora ordinaria, hay que revisar si el convenio fija un incremento para las horas extra y aplicarlo. “El precio de tu hora extra puede ser superior”, advierte el abogado.

Como ejemplo, plantea un convenio que establezca una subida del 50%. En ese caso, “la fórmula sería: el precio de la hora ordinaria multiplicado por el porcentaje de incremento del convenio”. Esto significa que, si una hora ordinaria vale 14 euros, primero hay que calcular el 50% de esa cantidad, que son 7 euros, y después sumarlo al importe inicial. El resultado es que la hora extra debería pagarse a 21 euros.

Además del cálculo económico, el experto recuerda que conviene conservar y revisar las nóminas, los cuadrantes y los registros horarios para poder reclamar si existe alguna discrepancia, ya que la empresa está obligada a registrar la jornada diaria de cada trabajador. “Así que ya lo sabes y que no te engañen”, resume De la Calzada al final del vídeo.

Temas Relacionados

EmpleoSalarios EspañaEmpresas EspañaJornada laboralEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

También se le inhabilita durante un año y medio para la tenencia de animales y para desarrollar cualquier oficio o actividad que conlleve relación con estos

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Tres personas logran ganar 400.000 euros vendiendo libros: el problema es que acaban detenidas porque eran robados

La Guardia Civil ha desmantelado una trama en la que un empleado de una distribuidora sustraía los ejemplares para revenderlos en internet

Tres personas logran ganar 400.000 euros vendiendo libros: el problema es que acaban detenidas porque eran robados

Tres detenidos por robar libros durante años y venderlos por internet: ganaron 400.000 euros

Todo comenzó tras la denuncia presentada por la empresa, que detectó la desaparición reiterada de ejemplares de sus almacenes

Tres detenidos por robar libros durante años y venderlos por internet: ganaron 400.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

ECONOMÍA

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros anuales

Los pescadores españoles echan el ancla ante la guerra de Irán: “Perdemos más dinero saliendo a pescar que quedándonos en puerto”

Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

DEPORTES

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos