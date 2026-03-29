Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

Una mujer trabaja pasadas las nueve de la noche, fuera de su horario laboral (Montaje Infobae con imágenes de @laboral_tips / TikTok y Canva)

“Tu jefe te está pagando menos la hora extra y no sabes cómo calcularla. Aquí te dejo la fórmula”. Así arranca uno de los últimos vídeos publicados en TikTok por el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes como @laboral_tips, donde explica de forma sencilla cómo puede comprobar un trabajador si la cantidad que recibe por las horas extraordinarias se ajusta realmente a lo que le corresponde.

En la publicación, el experto recuerda que no existe una cifra única fijada por ley para todas las horas extra, sino que el importe depende de lo que establezca cada convenio colectivo. Por eso insiste en que el primer paso antes de hacer cualquier cálculo es revisar las condiciones aplicables en cada sector o empresa.

Según explica De la Calzada, “el precio de hora extra no lo determina ninguna ley. Se tiene que ver en el convenio colectivo si hay un incremento”. Aunque el Estatuto de los Trabajadores regula las horas extraordinarias, el importe concreto puede variar según cada convenio.

Ese texto puede fijar un recargo específico sobre el valor de la hora ordinaria. En algunos casos se establece un incremento del 25%, del 50% o incluso superior, mientras que en otros puede mantenerse el mismo precio que la hora habitual, siempre que no sea inferior al valor de la hora ordinaria.

Por eso, el abogado recomienda acudir directamente al convenio para comprobar qué porcentaje corresponde en cada caso antes de aceptar el importe que figure en la nómina.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Cómo calcular el valor de una hora ordinaria

Para obtener la base sobre la que después se calcula la hora extra, Ignacio de la Calzada propone una fórmula simple: “Coges tu sueldo anual bruto, por ejemplo: 24.000 o 25.000 euros”.

Ese salario anual bruto puede consultarse, según indica, en las nóminas acumuladas del año o, en algunos casos, en la declaración de la renta. A partir de ahí, hay que dividir esa cantidad entre el número de horas anuales de trabajo que fija el convenio colectivo. Esa jornada anual suele situarse, explica el letrado, entre algo más de 1.700 y 1.800 horas, aunque cambia según cada actividad.

El resultado de esa división da el precio de una hora ordinaria de trabajo, que sirve como punto de partida para saber cuánto debería pagarse cada hora extra.

La fórmula para calcular el precio de la hora extra

Después de calcular cuánto vale una hora ordinaria, hay que revisar si el convenio fija un incremento para las horas extra y aplicarlo. “El precio de tu hora extra puede ser superior”, advierte el abogado.

Como ejemplo, plantea un convenio que establezca una subida del 50%. En ese caso, “la fórmula sería: el precio de la hora ordinaria multiplicado por el porcentaje de incremento del convenio”. Esto significa que, si una hora ordinaria vale 14 euros, primero hay que calcular el 50% de esa cantidad, que son 7 euros, y después sumarlo al importe inicial. El resultado es que la hora extra debería pagarse a 21 euros.

Además del cálculo económico, el experto recuerda que conviene conservar y revisar las nóminas, los cuadrantes y los registros horarios para poder reclamar si existe alguna discrepancia, ya que la empresa está obligada a registrar la jornada diaria de cada trabajador. “Así que ya lo sabes y que no te engañen”, resume De la Calzada al final del vídeo.