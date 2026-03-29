El Parque Nacional del Teide, entre los 10 parques Patrimonio de la Humanidad más populares del mundo

Parque Nacional del Teide, en Tenerife (Adobe Stock).

La naturaleza ha conquistado un lugar central en los planes de viaje de millones de personas en todo el mundo. Los parques nacionales, auténticos santuarios de biodiversidad y geología, se han convertido en destinos imprescindibles para quienes buscan aventura, contemplación y conexión con el entorno. El reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco garantiza que estos espacios atesoran una riqueza única, a la vez que los sitúa en el mapa de los viajeros más exigentes.

En este contexto, el Parque Nacional del Teide en Tenerife ha logrado consolidarse entre los diez parques nacionales Patrimonio de la Humanidad más populares del planeta, según el reciente ranking elaborado por TUI Musement. Sus paisajes volcánicos, su altitud y sus rutas de senderismo lo han convertido en uno de los grandes iconos del turismo natural en España y en el mundo.

Los parques nacionales más valorados por los viajeros

El ranking de TUI Musement, basado en el número de reseñas acumuladas en Google, revela hacia dónde se orientan las preferencias de los viajeros internacionales. Encabeza la lista el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia, que con más de 124.000 valoraciones y una puntuación de 4,8 sobre 5 deslumbra por sus lagos interconectados y sus impresionantes cascadas.

En segundo y tercer lugar aparecen como un tándem natural las dos caras del Parque Nacional de Iguazú, en Argentina y Brasil. Ambos comparten uno de los mayores espectáculos de la Tierra: las cataratas del Iguazú, con 275 saltos de agua en plena selva subtropical, declaradas Patrimonio de la Humanidad en los años 80.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia (Shutterstock).

El Gran Cañón y Yosemite, ambos en Estados Unidos, ocupan la cuarta y quinta posición, confirmando el liderazgo estadounidense en el turismo de parques nacionales. El Gran Cañón impresiona por sus acantilados esculpidos por el río Colorado y sus miradores panorámicos, mientras que Yosemite conquista con sus cascadas, bosques de secuoyas y formaciones icónicas como Half Dome y El Capitán.

No muy lejos, en el sexto puesto, se sitúa el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes (Great Smoky Mountains), célebre por su biodiversidad y sus rutas de senderismo. Le siguen el Parque Nacional de Cinque Terre en Italia, con sus cinco pueblos coloridos colgados sobre el Mediterráneo, y el mítico Yellowstone, la reserva geotérmica por excelencia y hogar de la mitad de los géiseres activos del planeta.

El Distrito de los Lagos en el Reino Unido se cuela en la novena posición gracias a sus paisajes bucólicos de colinas y lagos, que han inspirado a poetas y viajeros durante siglos.

El Teide: orgullo canario y español en el top mundial

El Parque Nacional del Teide cierra el top 10 de este ranking internacional con más de 39.000 reseñas y una valoración sobresaliente de 4,8 sobre 5. Situado en el corazón de Tenerife, el Teide es mucho más que el pico más alto de España: es un universo volcánico de coladas de lava, cráteres y formaciones rocosas que parecen de otro planeta.

El parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2007, ofrece numerosas rutas de senderismo para todos los niveles, así como la posibilidad de ascender en teleférico hasta las inmediaciones de la cumbre. Desde allí, la panorámica sobre el archipiélago canario y el océano Atlántico es sencillamente espectacular. El Teide es también un paraíso para los amantes de la astronomía, gracias a la calidad de sus cielos nocturnos.

El pueblo de Bielsa se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Un turismo en auge: naturaleza y experiencias al aire libre

El auge de los parques nacionales responde a una tendencia clara entre los viajeros: la búsqueda de experiencias al aire libre y la reconexión con la naturaleza. Según el informe de Phocuswright citado por TUI Musement, la mitad de los encuestados afirma que prioriza los destinos naturales en sus vacaciones, y la demanda de actividades en entornos protegidos crece año tras año.

El ranking de parques Patrimonio de la Humanidad más populares refleja esta evolución: los viajeros valoran la autenticidad de paisajes como los del Teide, la accesibilidad de rutas, la biodiversidad y la posibilidad de vivir aventuras inolvidables en escenarios de relevancia mundial.