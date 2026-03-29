Alerta alimentaria: la AESAN pide no consumir este queso Camembert infectado con E. Coli

Queso Camembert de distintas marcas en un supermercado de Nantes, Francia. (Reuters)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha anunciado que se ha detectado Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert de la marca La Réserve de Crémiers, correspondiente al lote 031241. Las autoridades alemanas han comunicado esta alerta a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), lo que ha llevado a diseminar la recomendación de no consumir estos productos afectados.

La alerta hace referencia a unidades identificadas como “Camembert de Normandie” bajo la marca La Réserve des Crémiers, envasadas en caja de madera, con número de lote 031241 y fechas de caducidad 08/04/26 y 12/04/26. Estos artículos han sido inicialmente distribuidos en Madrid y Cataluña, pero no se descartan redistribuciones a otras comunidades autónomas, según consta en la notificación de AESAN.

El lote de Camembert de Normandie infectado. (AESAN)

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los lotes afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. También aconsejan ir a un centro de salud en el caso de haber ingerido alguno de estos quesos y presentar síntomas como calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta.

Los síntomas de la infección por E. coli productora de toxinas Shiga inician habitualmente con fuertes dolores abdominales y pueden avanzar hasta una diarrea sanguinolenta. El periodo de incubación oscila entre dos y diez días. Si bien la mayoría de los pacientes mejoran en aproximadamente diez días, las personas vulnerables, como niños pequeños y ancianos, pueden desarrollar el síndrome urémico hemolítico (SUH), patología grave que puede generar insuficiencia renal y resulta potencialmente mortal.

Qué hacer ante una toxiinfección por E. coli STEC

La Escherichia coli (E. coli) es una bacteria Gram negativa y anaerobia facultativa, presente habitualmente en el intestino de personas y animales. Aunque la mayoría de cepas son inofensivas y forman parte de la microbiota intestinal, algunas variantes, como la enterohemorrágica, verotoxigénica o STEC, pueden originar enfermedades alimentarias graves. La bacteria se elimina a través de las heces y es capaz de sobrevivir largos periodos fuera del huésped, persistiendo en ambientes como el agua o el suelo.

La transmisión de E. coli productora de toxinas Shiga (STEC) está vinculada principalmente al consumo de alimentos contaminados. También es posible infectarse mediante la ingestión de agua contaminada o por contacto directo con animales portadores y sus heces. La infección puede transmitirse entre personas si una persona infectada manipula alimentos sin una higiene de manos correcta, facilitando la vía fecal-oral.

Los alimentos que más habitualmente se relacionan con brotes de STEC incluyen la carne de vacuno y de otros rumiantes, sobre todo en sus versiones crudas o poco cocinadas, como la carne picada y preparados derivados. Además, la leche cruda, los productos elaborados con leche sin pasteurizar, vegetales frescos—especialmente semillas germinadas—y zumos no pasteurizados, también han sido señalados en repetidas ocasiones en informes sobre toxiinfección.