Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia y no renuncia a sus principios"

El 28 de febrero marcó un punto de inflexión en la seguridad internacional, tras los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel sobre Irán, a lo que Teherán respondió atacando a países de la región y desencadenando una nueva fase de inestabilidad en Oriente Medio. Como recordó el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una carta dirigida a la militancia socialista, este ciclo de violencia no solo ha agravado la situación local y regional, sino que también amenaza a nivel global por sus efectos económicos y sociales, ya que en el último mes se han registrado más de 2.000 fallecidos, cuatro millones de personas han tenido que dejar sus hogares y se han disparado tanto los precios del petróleo y el gas como la preocupación por un posible desabastecimiento de alimentos.

Según publicó Europa Press, Sánchez defendió en esa misiva la postura del Ejecutivo frente a la guerra, afirmando que la posición de España sobresale por su coherencia y su apego a los principios fundacionales del país. El líder socialista remarcó que el “No a la guerra” representa una expresión de memoria y dignidad y que no solo implica una postura gubernamental, sino que recoge el sentir de una sociedad entera y su historia política reciente.

En el texto dirigido a las bases del PSOE, Sánchez recordó que la posición española ante el conflicto se ha mantenido clara desde el inicio de la escalada bélica. Según Europa Press, el presidente recalcó que la sociedad y el Gobierno español han sostenido el rechazo a la guerra, recordando el aprendizaje colectivo ocurrido hace 23 años cuando, en sus palabras, “un Gobierno da la espalda a su gente y se pliega” ante intereses ajenos. Sánchez evocó aquellas movilizaciones masivas en la calle bajo el lema “no en mi nombre”, destacando que de esos acontecimientos se forjó el convencimiento de que la paz no puede contemplarse como un lujo, sino como una necesidad y una exigencia para la sociedad.

Tal como detalló Europa Press, el presidente contrastó la postura adoptada por el PSOE frente a la de otros partidos nacionales, a los que acusó de vacilación ante situaciones que, a su juicio, requieren determinación y de esconderse en la ambigüedad política. Según Sánchez, los socialistas han actuado en consonancia con sus compromisos cuando han ostentado responsabilidades de gobierno, apoyando a Ucrania tras la invasión rusa, exigiendo el fin de la violencia en Gaza, y demandando públicamente que cesen los actos bélicos que originan sufrimiento y desplazamientos masivos de población.

En el contexto de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, Sánchez expuso que el Gobierno aprobó el pasado jueves un paquete de medidas para mitigar el impacto económico y social derivado de la crisis, calificando este paquete como el mayor escudo de protección dentro de la Unión Europea. Según consignó Europa Press, la inversión busca ayudar a 20 millones de hogares y tres millones de empresas, afectados por la volatilidad de los mercados energéticos y las rupturas en las cadenas de suministro. Sánchez subrayó que la política nacional prioriza tanto la defensa de la paz en el ámbito internacional como la protección del bienestar de la ciudadanía en el ámbito interno.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Sánchez expresó que el momento actual responde a las motivaciones que lo llevaron a participar en política, manifestando orgullo al encabezar una formación que, según sus palabras, “no se esconde, que no falla y que siempre está donde tiene que estar”. Con estas declaraciones, el secretario general del PSOE insistió en que el papel del partido sigue siendo el de defender la paz, la protección de las personas y la toma de posiciones claras en los escenarios de mayor tensión.

Sánchez concluyó afirmando que el PSOE se caracteriza por contar con historia, conciencia, coraje y una proyección hacia el futuro, así como con el respaldo de una militancia incansable. De acuerdo con Europa Press, insistió en que los socialistas, durante los períodos más complejos, han demostrado capacidad para encarar los retos contemporáneos, convencidos de su papel en los momentos que demandan una respuesta firme a favor de la paz y los derechos humanos.