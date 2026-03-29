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Tardà señala que un frente de izquierdas en Cataluña haría "de espejo" en el resto del España

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El exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà se ha mostrado partidario de la creación de un frente de izquierdas en Cataluña con todos los partidos a la izquierda del PSC y ha asegurado que este actuaría "de espejo" para constituir un frente de izquierdas en el conjunto del España.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a 'El Món' recogida por Europa Press este domingo en la que ha dicho que un frente de estas características en Cataluña "permitiría intentar revertir un escenario muy delicado para las izquierdas" ya que, dice, existe una gran desafección.

"Solo seremos capaces de superarla si hacemos aquello que la ciudadanía de izquierdas ya no espera que hagan los partidos de izquierda", ha afirmado, y ha lamentado que la izquierda no actúe de manera unida en un momento en el que buena parte de las conquistas sociales están amenazadas.

Sobre la propuesta de alianza de las izquierdas que plantea el actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que no le toca a él concretar la propuesta, puesto que "la política de alianzas la ejercen los partidos", aunque ha matizado que ERC solo tiene como ámbito político Cataluña.

"Esquerra Republicana no se puede incluir en un frente común porque su ámbito de actuación son los Països Catalans. Pero ojalá el frente popular español se acabe configurando", ha sentenciado.

ORIOL JUNQUERAS

Preguntado por el liderazgo del presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado que deba retirarse y ha destacado que es una persona potente intelectualmente, que ha "llevado la represión con mucha dignidad" y que es una persona muy conocida.

En este sentido, ha dicho que merece ser el candidato de ERC a la Generalitat, pero advierte de que "si no es capaz de hacer un discurso disruptivo, de proyección de futuro, corre el peligro que estas virtudes acaben siendo un lastre. Y que se le asocie más al pasado que al futuro".

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