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Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Ezio Gavazzeni ha documentado la existencia de un mercado clandestino en el que los civiles indefensos se convertían en objetivo de ‘cazadores’ adinerados.

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Sarajevo, en 1992. (Shutterstock)
Sarajevo, en 1992. (Shutterstock)

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha solicitado al Gobierno que examine posibles vínculos de ciudadanos españoles en los denominados “safaris humanos” de Sarajevo, después de que el periodista Ezio Gavazzeni publicase en un libro nuevos detalles sobre estas supuestas cacerías organizadas durante la guerra de los Balcanes.

En la obra Los francotiradores del fin de semana, Gavazzeni aporta el testimonio de un hombre identificado como Toni C, quien sostiene que un empresario catalán organizaba viajes en los que participantes extranjeros, incluidos presuntamente alemanes, rusos, franceses, canadienses, estadounidenses y españoles, pagaban entre 80.000 y 100.000 euros por disparar contra civiles. Se pagaba más si los objetivos eran menores de edad.

La investigación italiana sobre estos hechos se inició tras las pesquisas del citado periodista, según ha citado este domingo la agencia Europa Press, y llevó a que en 2025 Aina Vidal planteara una pregunta formal al Ejecutivo español acerca de la posible implicación de nacionales. En su respuesta, el Gobierno señaló que había trasladado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual consideró que “ante la ausencia de hechos concretos a investigar, no procedía iniciar diligencias”. Además, aclaró que en noviembre de 2025 no constaba la presencia de españoles implicados en los hechos descritos. Eso sí, el Gobierno aseguraba que si, a tenor de las comprobaciones estrictamente policiales ya iniciadas, se dedujeran específicas responsabilidades penales o nuevos elementos de valoración, se informaría inmediatamente al Ministerio Fiscal español.

Ahora, la diputada catalana se ha vuelto a interesar por el asunto y ha registrado nuevas preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, para saber si el Gobierno tiene nuevos indicios sobre la participación de personas de nacionalidad española en las mencionadas cacerías y si, tras conocer este nuevo testimonio, planea “emprender acciones con la finalidad de que se investigue la posible relación de ciudadanos españoles con estos hechos”.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

Qué eran los “safaris humanos” de Sarajevo

Las revelaciones sobre las ‘cacerías humanas’ en Sarajevo durante la guerra de Bosnia han generado conmoción gracias a las obras de Ezio Gavazzeni, que ha documentado la existencia de un mercado clandestino en el que los civiles indefensos se convertían en objetivo de ‘cazadores’ adinerados.

Entre los datos presentados por Gavazzeni, respaldados por el exmagistrado Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, se recoge que los participantes viajaban a Sarajevo cada fin de semana en grupos de cinco o seis y abonaban hasta 120.000 euros por turno. Los tiradores, situados en colinas y edificios de gran altura, disparaban contra cualquier civil, incluidos bebés, como parte de una práctica que durante décadas ha permanecido ajena al escrutinio judicial.

Según ha explicado Gavazzeni en una entrevista con El Mundo, los participantes eran notarios, abogados, empresarios y otros profesionales con elevados recursos económicos, que consideraban el asesinato de los civiles como un simple juego. La mayoría de los implicados eran italianos, aunque también se ha señalado la supuesta presencia de españoles influyentes.

*Con información de Europa Press

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