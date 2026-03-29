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Más de 302.000 andaluces residentes en 157 países de los cinco continentes podrán votar en las autonómicas

Argentina encabeza la lista de países con más personas autorizadas a votar el 17 de mayo, según la Oficina del Censo Electoral, seguida por Francia y Alemania, con destacada presencia de electores en Brasil, Reino Unido y Estados Unidos

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La provincia de Málaga destaca por contar con la cifra más significativa de electores andaluces residentes en el extranjero, alcanzando los 70.764 votantes, seguida por Granada, que suma 59.523 personas inscritas para ejercer el voto fuera de España. Esta información aparece en los datos difundidos por la Oficina del Censo Electoral, entidad que registra un total de 302.005 andaluces repartidos por 157 países en los cinco continentes, todos ellos autorizados para votar en las elecciones autonómicas previstas para el domingo 17 de mayo. Según consignó Europa Press, la cifra global incluye personas nacidas en Andalucía que residen fuera del territorio nacional y mantienen sus derechos electorales.

De acuerdo con Europa Press, Argentina figura como el país con el mayor conjunto de andaluces con derecho al voto en el extranjero, sumando 68.782 personas. Francia y Alemania ocupan las siguientes posiciones, con 41.512 y 32.847 electores respectivamente. Estas cifras ponen de manifiesto la distribución de la diáspora andaluza a nivel mundial e indican la importancia de algunos países europeos y latinoamericanos en el peso del voto exterior.

Otros países con una presencia notable de electores andaluces registrados en el extranjero, según reportó Europa Press, incluyen Brasil, que reúne a 28.761 votantes inscritos, y el Reino Unido, con un total de 19.902 personas autorizadas. Además, Estados Unidos suma 15.885 electores andaluces, Suiza cuenta con 13.523, y Bélgica aporta 10.204 votantes. Destacan también México, con 7.121; Países Bajos, donde residen 5.269; y Cuba, que suma 4.686 andaluces aptos para las urnas.

En la relación difundida por Europa Press figuran otros países latinoamericanos como Chile, que agrupa a 3.846 residentes registrados; Venezuela, con 3.771; y Uruguay, con 2.700. La lista se extiende con Australia (3.335), Italia (3.308), Marruecos (2.806), Andorra (2.559), Colombia (2.419) y Ecuador (2.371). Estos datos reflejan la diversidad de destinos de la comunidad andaluza dispersa internacionalmente.

El análisis de los datos provinciales ofrecido por la Oficina del Censo Electoral y recogido por Europa Press muestra que, además de Málaga y Granada, la provincia de Almería presenta 50.829 electores residentes en el extranjero, seguida de Sevilla, con 42.556. Cádiz figura con 34.223, Córdoba con 20.459, Jaén con 14.580 y por último Huelva, con 9.071 personas registradas.

En contraste con los países que acogen a miles de electores andaluces, según publicó Europa Press existen veinte estados donde únicamente una persona inscrita aparece como elegible para el voto autonómico. En el listado se encuentran Armenia, Moldavia, Montenegro, Burkina Faso, Malawi, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Togo, Antigua y Barbuda, Guyana, Santa Lucía, Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Uzbekistán, Yemen, Fiji y Papúa Nueva Guinea.

Tal como detalló Europa Press, la cifra total de 302.005 andaluces autorizados para votar en el extranjero corresponde tanto a quienes nacieron en Andalucía y migraron, como a descendientes que mantienen el vínculo electoral con su comunidad autónoma. El proceso refleja el alcance global de la migración andaluza y el interés creciente de las autoridades en facilitar la participación democrática, independientemente del lugar de residencia. Las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo contarán así con un censo exterior diversificado, con representación en todos los continentes, y una destacada concentración en países de Europa y América Latina.

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