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Personas vulnerables en embarcaciones más saturadas y precarias: la peligrosa ruta de los migrantes subsaharianos hacia Baleares

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears destaca el aumento de menores y mujeres en el trayecto que los migrantes realizan desde las costas de Argelia

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La salvamar Macondo rescata una embarcación con varias personas migrantes a abordo. (Salvamento Marítimo)
La salvamar Macondo rescata una embarcación con varias personas migrantes a abordo. (Salvamento Marítimo)

La llegada de migrantes subsaharianos a Baleares por mar sigue en aumento y los viajes resultan cada vez más peligrosos. Así lo revela el informe ‘Llegadas a las Baleares por vía marítima irregular 2025’, elaborado por el Observatorio de las Migraciones en el Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears. El estudio, que combina datos oficiales y análisis propios, advierte que la ruta marítima desde Argelia hacia el archipiélago es cada vez más arriesgada, en parte porque la falta de vías legales empuja a quienes buscan refugio a embarcarse en travesías con altos niveles de peligro.

Durante 2025, según el Omimed, 7.146 personas alcanzaron Baleares en 390 embarcaciones, cifras ligeramente inferiores a las reportadas por el Ministerio del Interior. Pese a ello, la región concentró el 22% de todas las llegadas marítimas irregulares al país, consolidándose como uno de los principales puntos de entrada. El aumento en el flujo migratorio ha ido acompañado de un crecimiento en el número de perfiles vulnerables y en la exposición a riesgos graves durante la travesía, informa Europa Press.

El informe subraya que las embarcaciones con migrantes subsaharianos llegan con un mayor grado de ocupación. Aunque el 57,7% de las que arribaron al archipiélago transportaban principalmente a personas magrebíes, el 49,3% de los migrantes eran de origen subsahariano. La media general por embarcación se sitúa en 18,3 personas, pero en el caso de las embarcaciones con subsaharianos, la cifra asciende a 23,2 ocupantes, frente a los 15 de las que transportan a personas magrebíes. Cuando hay pasajeros asiáticos y subsaharianos, la media sube hasta 25,3.

Salvamento Marítimo rescata a varias personas migrantes. (Europa Press)
Salvamento Marítimo rescata a varias personas migrantes. (Europa Press)

Riesgos adicionales

Este mayor número de personas por patera implica riesgos adicionales. Las embarcaciones, fabricadas con materiales precarios y sin garantías de seguridad, soportan un peso superior al recomendado, lo que dificulta la navegación, aumenta la posibilidad de averías o de quedarse a la deriva y hace que la embarcación sea más vulnerable a cambios meteorológicos. En situaciones de rescate, un cayuco sobrecargado responde peor ante movimientos bruscos, lo que puede desencadenar situaciones de pánico o vuelcos.

El informe señala que la sobreocupación podría estar vinculada a la menor capacidad económica de los migrantes subsaharianos, lo que lleva a que más personas compartan los costes del viaje. Sin embargo, no existen datos concluyentes que permitan establecer una relación directa.

El perfil de quienes viajan en la ruta argelina es diverso. Aunque predominan los hombres jóvenes, el informe identifica la presencia de menores y mujeres, ambos grupos con necesidades y riesgos específicos. En 2025, llegaron a Baleares 614 menores, de los cuales 497 viajaban sin adultos. Las mujeres sumaron 637, lo que supone un aumento respecto a años anteriores.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Víctimas de violencia sexual

El documento también recoge tres casos de mujeres menores víctimas de agresiones sexuales durante la travesía, aunque se desconoce la dimensión real de este fenómeno. La minoría numérica de las mujeres incrementa su exposición a la violencia sexual y de género.

El Omimed reclama la puesta en marcha de protocolos específicos de identificación y atención a víctimas de violencia sexual, que contemplen las necesidades de cualquier persona independientemente de su género o edad. Además, el informe insta a garantizar atención médica y psicosocial adecuada para quienes declaren haber sufrido una agresión sexual, más allá de la existencia de un proceso penal.

La falta de registros oficiales completos sobre naufragios, muertes y desapariciones en la ruta argelina dificulta conocer la magnitud real del drama. La Delegación del Gobierno reconoce el hallazgo de 63 cuerpos en aguas o costas baleares en 2025. El colectivo Caminando Fronteras contabiliza 1.037 víctimas en la ruta y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 250. Los autores del estudio concluyen que las cifras oficiales son solo una aproximación parcial a una realidad mucho más dura, marcada por la precariedad, la vulnerabilidad y la ausencia de registros fiables.

Más desapariciones en el Mediterráneo

Según datos de la OIM, durante dos primeros meses de 2026 al menos 655 migrantes han muerto o desaparecido en el Mediterráneo, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, pese a que se han registrado menos intentos de cruce hacia Europa.

Desde la agencia Associated Press también han advertido de que el verdadero alcance de la tragedia puede ser aún mayor después de haber documentado que muchas de las muertes recientes corresponden a “naufragios invisibles”, es decir, embarcaciones que desaparecen en alta mar sin dejar rastro, especialmente durante episodios de mal tiempo con fenómenos meteorológicos extremos.

(Con información de Europa Press)

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