Feijóo pide a Sánchez dejar de "tomar el pelo" con Aldama y avisa: "Se van a cocer en su propia hipocresía"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invitado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer una "profunda reflexión" tras sus "mentiras", al tiempo que le ha reclamado que deje de "tomar el pelo" a los ciudadanos sobre su relación con el empresario Víctor Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo que se encuentra en prisión en este momento. A su entender, debe aclarar si Aldama estuvo "no sólo con él sino con su mujer", Begoña Gómez.

"Es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga (la legislatura) cada día que la prolonguen, pero tened claro que a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía", ha avisado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, aludiendo tanto a los casos de presunta corrupción que "acorralan" al Gobierno como al 'caso Errejón'.

La reunión de la plana mayor del PP ha contado en esta ocasión con numerosas ausencias por motivos de agenda, como la del andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda, la balear Marga Prohens, o la extremeña María Guardiola.

PRETENDER QUE SE CREA QUE ALDAMA ERA "UN CIUDADANO ANÓNIMO MÁS"

Tras la foto de Sánchez y Aldama en un acto del PSOE en febrero de 2019, el jefe de la oposición ha criticado que el Gobierno y el PSOE ahora pretendan que crean que "el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más", después de que los ministros hayan difundido imágenes en redes este fin de semana con diferentes ciudadanos que asisten a sus actos.

"Los militantes del PSOE saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles", ha criticado, para acusar al PSOE de querer una "sociedad dócil y resignada".

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que no sea "capaz de contestar a todas las preguntas" que se hacen los ciudadanos, entre ellas si el comisionista de la trama Koldo se reunió "no sólo con él, sino con su mujer". "¿O es que tampoco el señor Sánchez tampoco conoce a su mujer?", se ha preguntado con ironía.

También ha recriminado a Sánchez que no sea capaz de contestar "por qué todos los acompañantes de su coche de las primarias están involucrados" ni "desde cuándo sabía que (su exministro) Ábalos estaba a otras cosas". También le ha reprochado que no aclare "qué conocía de Ábalos para cesarle y qué cambió para aforarle de nuevo".

CREE QUE SÁNCHEZ "RETORCERÁ" INSTITUCIONES EN BUSCA DE PROTECCIÓN

Según Feijóo, Sánchez no tiene "otra alternativa decente más que la dimisión". "Y no tiene otra alternativa digna que hacerlo ofreciendo respuesta a los españoles. Sánchez lo sabemos, intentará lo peor, seguir ahogando en sus mentiras y seguir retorciendo las instituciones de todos en busca de protección personal pero no hay protección posible, ni tan siquiera abusando del poder", ha avisado.

Feijóo considera que Sánchez está "acorralado por la corrupción" y es "preso de propias mentiras". "Creo, sinceramente, que el presidente del Gobierno debe hacer una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre lo que se está haciendo a sí mismo. La mentira es incompatible con la honradez de un presidente, pero es también la peor defensa ante esta agonía judicial", le ha advertido.

Ante la plana mayor de su partido, el presidente del Partido Popular ha asegurado que el Gobierno "empezó la legislatura extorsionado por sus socios y la va a agotar extorsionado por una trama de corrupción a la que pertenece".

"TODO FUNCIONA CADA VEZ PEOR EN ESPAÑA"

Feijóo ha afirmado que "todo funciona cada vez peor" en España y el Gobierno ya no puede hablar de solidaridad, ni de atención a los favorecidos a los que "no les han dedicado ni un minuto de su agenda", ni de progreso por el retroceso en derechos y libertades, ni de limpieza porque no hay ministerio o institución, "Moncloa incluida", "que no hayan ensuciado", según ha apostillado.

"No pueden hablar del futuro porque son el pasado", ha proclamado, para comprometerse a trabajar "codo con codo" con todos los españoles para construir un país mejor. A su entender, en España "sobran vividores de la política del enfrentamiento y hacen falta políticas de servicio con las que los ciudadanos puedan vivir mejor".

Feijóo, que ha dedicado buena parte de su discurso a cargar contra el Gobierno por los presuntos casos de corrupción, ha afirmado que "el escándalo es ya rutina" en el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta legislatura. Por eso, ha dicho que "esto no da más de sí".

"Nadie puede esperar nada de ellos que no sea otra más de lo mismo. Y por todo ello el sentido de todo lo que hacemos en el Partido Popular es poder dar a los españoles algo diferente a todo esto", ha manifestado.

Así, ha subrayado que el Gobierno "nada puede aportar ya a los problemas de tantas familias" que "que no tienen recursos para llegar a fin de mes" ni a "mujeres y hombres que quieren poder formar un hogar" o acceder a "una vivienda en condiciones".

"SOLO DAN ESPECTÁCULOS PENOSOS Y DISGUSTOS A LA GENTE"

"Solo dan espectáculos penosos y disgustos a la gente. Solo ponen excusas con las mentiras que sean necesarias. Y solo proporcionan división y enfrentamiento persiguiendo y acosando, si es necesario, a quienes se atreven a decirles, parad ya", ha aseverado, para añadir que "su único objetivo es estar" en el poder.

Eso sí, ha dicho que "ahora han cambiado las razones" porque "antes lo hacían por su ansia de poder" pero "ahora lo hacen por su necesidad de protegerse". "Solo en las últimas horas hemos conocido suficientes escándalos que sepultan del todo la credibilidad del presidente Sánchez", ha afirmado, para preguntarse si "alguien piensa que es sostenible seguir así meses o incluso años".

Tras acusar al Ejecutivo de Sánchez de "eludir" sus responsabilidades y volcarlas en las comunidades autónomas, Feijóo ha subrayado que las gobernadas por el PP "tienen infinitamente más sentido de Estado y de servicio público". "Estamos todas a una, que es España", ha sentenciado, para concluir que "esto va de decadencia o de futuro".