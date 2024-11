Rita Maestre, de Más Madrid y expareja de Errejón: "Me siento profundamente engañada"

Madrid, 27 oct (EFE).- La dirigente de Más Madrid y expareja de Íñigo Errejón, Rita Maestre, ha publicado una carta en su cuenta en la red social X en la que asegura que, aunque no ha sido parte ni tiene constancia de encubrimientos de acciones violentas, se siente "profundamente engañada".

"Una persona de apariencia normal, un 'buen novio'", dice en alusión al exportavoz de Sumar en el Congreso, "era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel", destaca la política madrileña en el documento.

Maestre se hace eco de algunos de los testimonios conocidos esta semana para aclarar que descubre ahora que "algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor" era aún su pareja.

Más adelante la portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid indica lo siguiente: "Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador".

Añade Maestre que "ahora puede resultar muy fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que, sencillamente, no es tal".

Explica al respecto: "Es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida personal (en el ámbito que sea) no pensemos cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación".

Maestre entonces acusa a Errejón de ser "un manipulador" porque "eso es lo que es quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esta magnitud".

La relación de Maestre y Errejón fue conocida en los tiempos iniciales de Podemos. Posteriormente compartieron militancia e impulso de Más Madrid.

La concejala madrileña remarca que llevaban "mucho tiempo distanciados" y que ha decidido escribir la carta porque todo lo que ha ido trascendiendo esta semana le "abruma" y le "conmueve".

Tras expresar su respeto y apoyo a las víctimas de la violencia sexual de Errejón, la dirigente de Más Madrid pide acompañar a las víctimas del exportavoz de Sumar y proclama que "lo importante es erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad". "Sea quien sea el agresor y sea quien sea la víctima", destaca.

Maestre subraya acto seguido: "Estamos hartas de sentirnos juzgadas cuando hemos formado parte del entorno personal del agresor. Estamos hartas de que no se nos crea y se nos cuestione cuando somos agredidas".

Y "hartas", añade, de "no saber a dónde acudir cuando nos ocurre algo como cualquiera de las cosas que están ocupando portadas y titulares, en toda su escala de gravedad".

Lanza un mensaje de "ánimo" a las mujeres víctimas de violencias machistas y sexuales para que recurran a las "redes de apoyo feminista para seguir adelante".

"Nada va a poder amordazar esta ola de dignidad", sentencia. EFE