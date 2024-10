Borja Jiménez: "Ganar siempre alegra el corazón"

Leganés (Madrid), 27 oct (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, celebró la victoria de su equipo como local por 3-0 ante el Celta de Vigo, segunda del curso y primera desde finales del mes de agosto, y consideró que "ganar siempre alegra el corazón".

"Ganar siempre ayuda. El equipo desde mi punto de vista estaba haciendo las cosas bastante bien; el otro día en el Cívitas Metropolitano hicimos 70 minutos buenísimos y nos fuimos dolidos por cómo se produjeron los goles. El equipo está compitiendo bien; es la sensación interna que tenemos. Ganar siempre alegra el corazón", dijo.

"En la primera parte hemos controlado bastante bien todo su potencial ofensivo. No encontrábamos situaciones cerca del gol; sabíamos que en la segunda los partidos se abren y salen más situaciones de gol. Queríamos tener jugadores que pudieran atacar más los espacios, ser más verticales. La consigna era intentar ganar desde el minuto uno. Hemos ajustado alguna cosa a nivel defensivo y ofensivo, pero no ha habido nada diferente. Hemos hecho un partido completo y estamos contentos", expresó.

Preguntado sobre el rendimiento del delantero franco-marfileño Sèbastien Haller, que no termina de cumplir con las expectativas generadas, indicó: "No creo que sea una cuestión del equipo, es cuestión de rendimientos. No está haciendo gol, tiene semanas muy buenas de entrenamiento. Tiene que seguir haciéndolo como hasta ahora y encontrar su mejor versión que le acerque al gol".

"Tenemos trece jugadores nuevos, la mitad del equipo, y hay jugadores que no han hecho pretemporada. Necesitan su tiempo, encontrar su rol dentro del equipo e ir poco a poco construyendo algo a medio-largo plazo. Las notas las pondremos en mayo, ojalá sea un diez como el año pasado", añadió.

Jiménez reconoce que a él, "y a todos los jugadores", les pide más: "Hay algunos sin pretemporada y no estamos viendo su mejor versión porque no han entrenado. Tenemos que ser conscientes de lo que supone llegar el 1 de septiembre a un equipo sin conocer prácticamente nada de lo que hay alrededor. Estoy seguro de que su nivel es muchísimo mayor porque lo ha demostrado durante muchísimo tiempo en muchos equipos, en diferentes ligas y contextos".

"Tenemos que intentar entre todos que la versión individual de cada uno sea la mejor posible para que el beneficiado sea el club. Él está tranquilo. Es encantador, entrena muy bien; estoy convencido de que le gustaría llevar algún gol y tener más situaciones para hacerlos. Está encantado y muy feliz con la victoria del equipo hoy", completó. EFE