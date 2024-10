Vecinos del Polígono Sur de Sevilla convocan una jornada para exigir "acciones efectivas"

Sevilla, 25 oct (EFE).- La plataforma Nosotros También Somos Sevilla y la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han convocado una 'jornada de reflexión' sobre el Polígono Sur, donde se sitúan Las Tres Mil Viviendas, para exigir "acciones concretas y efectivas para el futuro" de este barrio, una de las zonas más deprimidas de España.

Esta jornada se celebrará este sábado, justo dos semanas después del tiroteo sin heridos con armas de combate que alertó a los vecinos de esta zona de Sevilla, donde, desde entonces, se han sucedido distintos operativos policiales contra el narcotráfico.

Después de dos décadas de la implementación del denominado 'Plan Integral del Polígono Sur', según han informado los convocantes de la jornada, ha llegado el momento de realizar un "análisis profundo y honesto".

El plan, han recordado, fue concebido como una respuesta a los graves problemas sociales y económicos que enfrenta el barrio, pero actualmente muchos de los objetivos "siguen sin cumplirse".

"Aún vivimos en un contexto de desigualdad, exclusión y carencia de recursos básicos y el Polígono Sur sigue siendo una de las zonas más pobres", han indicado.

A través de esta jornada pretenden hacer una evaluación de lo que se ha logrado y también levantar la voz para señalar los errores y omisiones que han perpetuado la situación en el barrio.

"Exigimos no solo una reflexión, sino también acciones concretas y efectivas para el futuro. No podemos seguir esperando a que las promesas de desarrollo y transformación lleguen mientras nuestras condiciones de vida se deterioran. La realidad de nuestro barrio no admite más dilaciones. Es el momento de actuar", ha indicado. EFE