Mike Brown, técnico de los Knicks: "No es ningún secreto que íbamos a atacar a Harden"

Nueva York, 19 may (EFE).- Mike Brown, entrenador de los New York Knicks, afirmó este martes que "no es ningún secreto" que su equipo iba a "atacar a James Harden" en el primer partido de las finales del Este en el que los Knicks remontaron 22 puntos en el último cuarto para llevarse la victoria en la prórroga.

"A veces tienes que hacer lo que el juego te dicta. Ellos estaban intentando hacer lo mismo contra Brunson, así que nosotros sentimos que también podríamos jugar a eso. No es ningún secreto que íbamos a atacar a Harden", aseguró el técnico de los Knicks en rueda de prensa.

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Los Knicks perdían 71-93 con menos de ocho minutos por disputar en el último cuarto, pero remontaron gracias a un parcial de 44-11.

El encuentro terminó 115-104 tras una prórroga dominante del conjunto neoyorquino en el Madison Square Garden.

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"Nuestro público es fantástico, es el mejor de la liga. Y nuestros jugadores sintieron su energía. Los aficionados de los Knicks estuvieron increíbles esta noche", agregó Brown.

El entrenador de Nueva York felicitó a Landry Shamet por su partido "en ambos lados de la pista", calificó el partido del dominicano Karl-Anthony Towns de "enorme" y aplaudió a todo su equipo en general.

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"Tengo que darle crédito a mi grupo. Me quito el sombrero", sentenció. EFE

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