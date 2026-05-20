Declara ante la juez la concejal de Urbanismo de Alicante que obtuvo una vivienda pública

Alicante, 20 may (EFE).- La exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante investigada por ser beneficiaria de una de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, la popular Rocío Gómez, está previsto que declare este miércoles por la mañana en el juzgado que investiga este escándalo.

La comparecencia de Gómez ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante es de las más esperadas en torno a este caso que ha sacudido al ayuntamiento alicantino y se producirá en la misma jornada que la declaración de la exdirectora general municipal de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas.

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Gómez, que dimitió a raíz de destaparse el asunto, y Pérez-Hickman tendrán que declarar este miércoles en calidad de investigadas al igual que lo hará el arquitecto municipal, Francisco Nieto, y el promotor de la cooperativa de Les Naus de la Playa de San Juan, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.

También ha sido citado hoy como investigado el funcionario de la Generalitat Valenciana inicialmente apartado por ser adjudicatario de otra vivienda a través de su pareja sentimental, que a su vez también es arquitecta del consistorio, Roberto Palencia, quien fue el encargado de visar y examinar los expedientes en su condición de jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial autonómica de la Vivienda.

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Todas estas declaraciones acompañados de sus abogados serán a partir de las 10 horas y previamente han sido llamados como testigos los tres altos funcionarios municipales que no asistieron a la anterior sesión de comparecencias porque había habido un error al notificarles la citación.

Se trata de la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura.

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El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha provocado las referidas dimisiones de la concejal de Urbanismo y la directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes, además de la causa judicial y sendas comisiones de investigación en el ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. EFE