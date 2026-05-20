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1-1. Tigre rescata un punto en su visita al América de Cali en el Pascual Guerrero

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Cali (Colombia), 19 may (EFE).- El argentino Tigre rescató este martes un empate 1-1 en su visita al América de Cali, en un partido parejo disputado en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó abierta la pelea por el liderato de la zona.

El conjunto visitante golpeó primero con un tanto de David Romero al minuto 11, tras culminar un contraataque con un remate rasante desde fuera del área que venció al portero escarlata.

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América intentó reaccionar desde entonces, dominó varios tramos del compromiso y generó opciones, especialmente con Tilman Palacios y Tomás Ángel, pero se encontró con una defensa argentina ordenada.

El empate llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando Tomás Ángel aprovechó un rebote en el área tras un saque de esquina y definió de zurda para poner el 1-1 al minuto 53.

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Tras la igualdad, el equipo colombiano mantuvo la iniciativa y buscó el triunfo con insistencia, aunque Tigre también tuvo aproximaciones peligrosas al contragolpe y logró sostener el resultado para llevarse un punto valioso de su visita a Cali.

Con este empate parcial en la tabla, América llegó a ocho puntos y quedó segundo del Grupo A, igualado con el Macará de Ecuador, que lidera por diferencia de gol, mientras que Tigre quedó tercero con seis unidades y el colista es Alianza Atlético de Perú, con un punto.

Sin embargo, el panorama del grupo aún puede cambiar porque Macará y Alianza Atlético disputarán este jueves su partido correspondiente a la quinta jornada, un resultado que podría modificar las posiciones antes de la última fecha.

En la última jornada que se jugará el próximo 28 de mayo, América recibirá precisamente al Macará ecuatoriano en Cali, mientras que Tigre será local ante el Alianza Atlético peruano, en partidos que definirán al ganador de la zona y los clasificados a la siguiente fase. EFE

(foto)

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EFE

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