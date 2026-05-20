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El Premio Princesa de Cooperación se decide este miércoles entre 32 candidaturas

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Oviedo, 20 may (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 será fallado este mediodía en Oviedo, donde un jurado presidido por el jurista y exministro Gustavo Suárez Pertierra decidirá entre las 32 candidaturas que este año optan a este galardón.

Proyectos relacionados con la cooperación más pura y dura, el medio ambiente o la salud, personalidades a título particular e instituciones se encuentran entre las candidaturas sobre las que tendrán que decidir los quince miembros del jurado.

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El Premio Princesa de Cooperación Internacional está destinado específicamente a distinguir "la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de la universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos", según recoge el reglamento de los premios.

El pasado año, este galardón recayó en el economista y político italiano Mario Draghi, como "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria", y en 2024 lo hizo en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa.

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El de Cooperación Internacional será el cuarto de los ocho galardones en fallarse en la XLVI edición de los Premios Princesa de Asturias.

La semana pasada se decidió el de Investigación Científica y Técnica, que obtuvieron los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

Con anterioridad, la productora de animación japonesa Studio Ghibli fue galardonada con el Premio de Comunicación y Humanidades, y la cantante estadounidense Patti Smith fue distinguida con el de las Artes. EFE

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EFE

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