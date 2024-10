Prohens pide a Yolanda Díaz "dar la cara" para explicar si "han encubierto" las acusaciones machistas de Errejón

La presidenta de Baleares y exportavoz de Igualdad del PP, Margalida Prohens, se ha mostrado "muy sorprendida" por las informaciones relacionadas con el ya exportavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, y ha exigido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que "dé la cara" para explicar si "han encubierto" las denuncias anónimas por acoso sexual contra él.

"Lo primero de todo es ponernos del lado de las víctimas, solidarizarnos con las víctimas", ha proclamado Prohens en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez.

En este contexto, la presidenta de Baleares ha lanzado el mensaje a las víctimas de "que hay que denunciar", apostillando que aún faltan "muchas explicaciones" con todo lo relacionado con las denuncias anónimas por acoso sexual contra Errejón.

"Parece que todo el mundo lo sabía. Y venimos escuchando esta mañana muchos comentarios de comentaristas o de personas próximas a la esfera de Sumar, a la esfera de la izquierda, que decían que era un tema que estaba allí. Yo creo que quien tiene que dar la cara es Yolanda Díaz, quien tiene que decir si lo sabían, si no lo sabían, desde cuándo lo sabían, si lo han encubierto, si no lo han encubierto y cómo ha actuado el partido es Yolanda Díaz. Esto no se puede resolver en un tuit", ha añadido Prohens.

Con todo, la que fuera portavoz de Igualdad del PP en el Congreso en la anterior legislatura ha denunciado "las lecciones de falso feminismo" por parte de Sumar al resto del hemiciclo de la Cámara Baja, acusando a la formación de Yolanda Díaz de hacer un ejercicio "de hipocresía política".

"Yo creo que hay que pensar qué hubiera dicho Yolanda Díaz, qué hubieran dicho otros líderes de la izquierda de la mal llamada izquierda feminista si esto hubiera sucedido en otro partido", ha sentenciado.