Pradales apuesta por la estabilidad del Gobierno mientras los intereses de Euskadi ganen

Vitoria, 25 oct (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que apostará a favor de la estabilidad de la legislatura del Gobierno que preside Pedro Sánchez "mientras los intereses de Euskadi salgan ganando".

Pradales ha contestado en el Parlamento Vasco a una pregunta de Amaia Martínez (Vox) sobre este asunto. Hace un mes, tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lehendakari ya se manifestó a favor de la continuidad en la legislatura estatal "porque esa estabilidad es buena para avanzar en el autogobierno", dijo entonces.

Hoy, Pradales se ha ratificado en ello, aunque ha recordado que, como lehendakari, no le corresponde ofrecer estabilidad a un Gobierno al que no representa.

Lo que sí le corresponde, ha matizado, es "tratar de asegurar la estabilidad a la ciudadanía vasca. Eso nos permitirá seguir creciendo y mejorando nuestra calidad de vida".

En este sentido, ha subrayado que "Euskadi estará mucho más cerca de cumplir sus objetivos en un entorno de estabilidad", tanto en el Estado como en Europa.

Pradales también ha defendido que la estabilidad se consigue "siempre y cuando un partido como el suyo (Vox) esté más lejos del poder. Usted quiere acabar con el autogobierno vasco y con este Parlamento, y no me va a encontrar ahí. Al contrario que usted, no defiendo aquello de cuanto peor, mejor; la demagogia y el bulo no sirven para mejorar la calidad de vida de los vascos". EFE

(Foto)