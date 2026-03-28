Juan López, el anciano de 82 años que desafía el tiempo: ha batido el récord de los 50 km y es estudiado por la ciencia

Con 8 años ha batido el récord de 50 km. (RFEA)

A los 66 años, cuando muchos optan por reducir la actividad física, Juan López decidió iniciar una nueva etapa. Se calzó unas zapatillas y comenzó a correr. Hoy, con 82 años, no solo entrena seis días a la semana, sino que ha batido récords mundiales y se ha convertido en objeto de estudio para la comunidad científica por tener una edad metabólica equiparable a la de una persona de poco más de 20 años.

El caso de Juan López, apodado ‘Superlópez' o ‘el keniata de Toledo’, ha captado el interés de la fisiología del ejercicio. Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha han confirmado que su organismo presenta indicadores propios de individuos mucho más jóvenes. Y, según un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Physiology, López posee el volumen máximo de oxígeno (VO2max) más alto registrado en octogenarios. El doctor Julián Alcázar, responsable del seguimiento, detalló que “los músculos de Juan son altamente eficientes en la utilización cardiorrespiratoria del oxígeno para producir fuerza”.

En 2025, López logró una marca histórica en el Campeonato Máster de España de 50 y 100 km, celebrado en Málaga. Allí, batió el récord mundial de 50 kilómetros en su categoría, bajando en 49 minutos y 2 segundos la anterior marca de Josef Mathias Simon (5:36:41, vigente desde 2015) al detener el cronómetro en 4:47:39. Este tiempo implica mantener un ritmo medio de 5:44 por kilómetro durante toda la prueba. Además, sumó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de maratón, con un tiempo oficial de 3 horas y 39 minutos.

Juan López representa a España en los maratones. (RFEA)

De promesa familiar a rutina de alto rendimiento

La trayectoria atlética de López comenzó tras cumplir una promesa familiar que lo llevó a realizar el Camino de Santiago. Animado por su hija, se inició en la carrera a pie con grandes dificultades: “Yo empecé y duraba un minuto y no aguantaba”, cuenta a BBC. Su hija le recomendó perseverar, lo que derivó en la consolidación de una rutina diaria que hoy lo lleva a correr unos 64 kilómetros semanales y a completar maratones en menos de cuatro horas. Reconoce que la genética juega un papel, pero subraya la importancia del entrenamiento constante y disciplinado.

Antes de iniciarse en el atletismo, López ya mantenía una vida físicamente activa. Desde los 11 años trabajó con vehículos y desarrolló su carrera como mecánico hasta montar su propio taller. Según el doctor Alcázar, este historial de actividad pudo ser un factor determinante en su salud física sostenida, a diferencia de un estilo de vida sedentario.

Le apodan ‘el keniata de Toledo'. (RFEA)

Entrenamiento adaptado y apoyo familiar

Lejos de seguir un esquema profesional, López organiza sus entrenamientos en función del cuidado que requiere su esposa. Pese a estas responsabilidades, mantiene una disciplina estricta: “Entreno, tanto en invierno como en verano, entre dos y dos horas y media al día”. Los domingos, comparte sesiones con amigos porque “es muy ameno, puedes ir charlando con un ritmo cómodo”.

Aunque las marcas deportivas forman parte de su historia, López sostiene que el fin principal de la actividad física debe ser el mantenimiento de la salud, no la competencia. “El ejercicio es más sano cuando se practica para el mantenimiento y no solo para competir contra el cronómetro”, afirma. Su filosofía se resume en la importancia de mantenerse en movimiento: “Yo no me siento viejo. Puedes tener buenas capacidades físicas, pero si te quedas quieto, nunca las desarrollas”.

En las pruebas de larga distancia, ha desarrollado una estrategia mental particular: divide la carrera en 11 partes y asigna cada una a un familiar, lo que le ayuda a mantener la concentración y la motivación.