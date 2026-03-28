España

Juan López, el anciano de 82 años que desafía el tiempo: ha batido el récord de los 50 km y es estudiado por la ciencia

Es apodado como ‘Superlópez’ o ‘el keniata de Toledo’

Guardar
Juan López celebrando la victoria
Con 8 años ha batido el récord de 50 km. (RFEA)

A los 66 años, cuando muchos optan por reducir la actividad física, Juan López decidió iniciar una nueva etapa. Se calzó unas zapatillas y comenzó a correr. Hoy, con 82 años, no solo entrena seis días a la semana, sino que ha batido récords mundiales y se ha convertido en objeto de estudio para la comunidad científica por tener una edad metabólica equiparable a la de una persona de poco más de 20 años.

El caso de Juan López, apodado ‘Superlópez' o ‘el keniata de Toledo’, ha captado el interés de la fisiología del ejercicio. Investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha han confirmado que su organismo presenta indicadores propios de individuos mucho más jóvenes. Y, según un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Physiology, López posee el volumen máximo de oxígeno (VO2max) más alto registrado en octogenarios. El doctor Julián Alcázar, responsable del seguimiento, detalló que “los músculos de Juan son altamente eficientes en la utilización cardiorrespiratoria del oxígeno para producir fuerza”.

En 2025, López logró una marca histórica en el Campeonato Máster de España de 50 y 100 km, celebrado en Málaga. Allí, batió el récord mundial de 50 kilómetros en su categoría, bajando en 49 minutos y 2 segundos la anterior marca de Josef Mathias Simon (5:36:41, vigente desde 2015) al detener el cronómetro en 4:47:39. Este tiempo implica mantener un ritmo medio de 5:44 por kilómetro durante toda la prueba. Además, sumó la medalla de oro en el Campeonato de Europa de maratón, con un tiempo oficial de 3 horas y 39 minutos.

Juan López y su equipo en la selección nacional de atletismo
Juan López representa a España en los maratones. (RFEA)

De promesa familiar a rutina de alto rendimiento

La trayectoria atlética de López comenzó tras cumplir una promesa familiar que lo llevó a realizar el Camino de Santiago. Animado por su hija, se inició en la carrera a pie con grandes dificultades: “Yo empecé y duraba un minuto y no aguantaba”, cuenta a BBC. Su hija le recomendó perseverar, lo que derivó en la consolidación de una rutina diaria que hoy lo lleva a correr unos 64 kilómetros semanales y a completar maratones en menos de cuatro horas. Reconoce que la genética juega un papel, pero subraya la importancia del entrenamiento constante y disciplinado.

Antes de iniciarse en el atletismo, López ya mantenía una vida físicamente activa. Desde los 11 años trabajó con vehículos y desarrolló su carrera como mecánico hasta montar su propio taller. Según el doctor Alcázar, este historial de actividad pudo ser un factor determinante en su salud física sostenida, a diferencia de un estilo de vida sedentario.

Juan López en su ciudad natal, Toledo
Le apodan ‘el keniata de Toledo'. (RFEA)

Entrenamiento adaptado y apoyo familiar

Lejos de seguir un esquema profesional, López organiza sus entrenamientos en función del cuidado que requiere su esposa. Pese a estas responsabilidades, mantiene una disciplina estricta: “Entreno, tanto en invierno como en verano, entre dos y dos horas y media al día”. Los domingos, comparte sesiones con amigos porque “es muy ameno, puedes ir charlando con un ritmo cómodo”.

Aunque las marcas deportivas forman parte de su historia, López sostiene que el fin principal de la actividad física debe ser el mantenimiento de la salud, no la competencia. “El ejercicio es más sano cuando se practica para el mantenimiento y no solo para competir contra el cronómetro”, afirma. Su filosofía se resume en la importancia de mantenerse en movimiento: “Yo no me siento viejo. Puedes tener buenas capacidades físicas, pero si te quedas quieto, nunca las desarrollas”.

En las pruebas de larga distancia, ha desarrollado una estrategia mental particular: divide la carrera en 11 partes y asigna cada una a un familiar, lo que le ayuda a mantener la concentración y la motivación.

Temas Relacionados

Récords DeportivosPersonas MayoresAncianosEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua subió este 29 de marzo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua subió este 29 de marzo

Bibbiana Cau, la escritora italiana superventas que reivindica a las mujeres olvidadas en el parto: “Los cuerpos guardan memoria y si no se cuenta, se pierde”

Tras más de 40 años como obstetra, la autora publica su novela debut, ‘La comadrona’

Bibbiana Cau, la escritora italiana superventas que reivindica a las mujeres olvidadas en el parto: “Los cuerpos guardan memoria y si no se cuenta, se pierde”

Thimbo Samb, de llegar en cayuco a combatir el racismo en el cine español: “Seguimos haciendo papeles de negros, no de actores”

El intérprete y activista senegalés, que ha enfrentado múltiples episodios de discriminación, asegura que los intérpretes africanos suelen quedar relegados a papeles estereotipados

Thimbo Samb, de llegar en cayuco a combatir el racismo en el cine español: “Seguimos haciendo papeles de negros, no de actores”

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

El índice remonta en marzo al 2,532% y los analistas aconsejan a los que tienen una hipoteca variable que se planteen cambiarla por una fija o mixta para esquivar nuevas subidas

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Los anónimos de ‘MasterChef’ que pasaron a ser estrellas de realities e influencers: de concursantes de ‘Supervivientes’ a las polémicas Saray y Ofelia

Miri Pérez-Cabrera, Jorge Brazález y Aleix Puig son solo algunos ejemplos de perfiles que han tenido un gran éxito tras el programa de cocina

Los anónimos de ‘MasterChef’ que pasaron a ser estrellas de realities e influencers: de concursantes de ‘Supervivientes’ a las polémicas Saray y Ofelia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

ECONOMÍA

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros al año

Los pescadores españoles echan el ancla ante la guerra de Irán: “Perdemos más dinero saliendo a pescar que quedándonos en puerto”

Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”