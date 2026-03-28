Centenares de personas exigen el cese de "la violencia y el odio" hacia las personas trans

Madrid, 28 mar (EFE).- Varios centenares de manifestantes han denunciado este sábado en Madrid la "violencia y el odio" hacia las personas transexuales, y han urgido al Gobierno a que actúe para frenar las agresiones que sufren miembros de este colectivo.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se celebra este martes 31 de marzo, la Federación Plataforma Trans ha convocado esta manifestación desde la plaza Pedro Zerolo de la capital, bajo el lema "Frente al fascismo, orgullo y furia trans".

La marcha se produce después de la paliza a Bianca, una joven transexual que hace unos días sufrió una brutal paliza en un establecimiento de ocio nocturno en La Bañeza (León) por un grupo de varias personas.

Durante la marcha, a la que han asistido representantes de Podemos, entre ellos la eurodiputada Irene Montero, han clamado consignas como "Bianca, hermana, aquí está tu manada", "Vox y PP igual de facha es" o "Ayuso, payasa, vete para tu casa".

Varios de los manifestantes han portado fotos con los rostros de personas del colectivo LGTBIQA+ de España, Colombia, México, Argentina o Chile que fueron asesinadas por su condición, entre ellos, Samuel Luiz, que murió en A Coruña tras una paliza mortal por una motivación homofóbica.

Mar Cambrollé, secretaria LGTBIQA+ de Podemos y presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha subrayado la importancia de la convocatoria para visibilizar, "no a las personas trans sino las discriminaciones que sufren", y para crear conciencia social en "un clima de violencia y de odio a nivel global", en un contexto de auge de las ultraderechas.

En declaraciones a los medios, Cambrollé ha exigido al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, que utilice las herramientas de las que dispone el Estado para frenar las agresiones, así como los discursos de odio en las redes sociales.

En esta línea, ha afirmado que desde que Elon Musk es propietario de X se han duplicado las agresiones en las calles, como consecuencia, a su juicio, de esos discursos de odio hacia el colectivo LGTBI en la red social.

"La violencia extrema que estamos viviendo el colectivo LGTBI es un atentado a un Estado de Derecho, contra la libertad, contra la democracia", ha señalado.

Por su parte, Irene Montero ha dicho a quienes intentan extender el odio y la transfobia que la sociedad "responde con más visibilidad y con orgullo de que todo el mundo pueda ser quien es".

"Eso es lo que significa la visibilidad, el orgullo de una sociedad que celebra las vidas de tantas personas trans y de tantas personas LGTBI que, durante demasiado tiempo, la sociedad las ha querido invisibles y las ha relegado al sufrimiento, a la invisibilidad, al estigma, al odio, a la violencia", ha remarcado.

Y ha incidido en que, frente a ese odio y a esa violencia, hay que responder "con más visibilidad, con más orgullo, con más furia trans". EFE

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