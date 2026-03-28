Espana agencias

Centenares de personas exigen el cese de "la violencia y el odio" hacia las personas trans

Guardar

Madrid, 28 mar (EFE).- Varios centenares de manifestantes han denunciado este sábado en Madrid la "violencia y el odio" hacia las personas transexuales, y han urgido al Gobierno a que actúe para frenar las agresiones que sufren miembros de este colectivo.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se celebra este martes 31 de marzo, la Federación Plataforma Trans ha convocado esta manifestación desde la plaza Pedro Zerolo de la capital, bajo el lema "Frente al fascismo, orgullo y furia trans".

La marcha se produce después de la paliza a Bianca, una joven transexual que hace unos días sufrió una brutal paliza en un establecimiento de ocio nocturno en La Bañeza (León) por un grupo de varias personas.

Durante la marcha, a la que han asistido representantes de Podemos, entre ellos la eurodiputada Irene Montero, han clamado consignas como "Bianca, hermana, aquí está tu manada", "Vox y PP igual de facha es" o "Ayuso, payasa, vete para tu casa".

Varios de los manifestantes han portado fotos con los rostros de personas del colectivo LGTBIQA+ de España, Colombia, México, Argentina o Chile que fueron asesinadas por su condición, entre ellos, Samuel Luiz, que murió en A Coruña tras una paliza mortal por una motivación homofóbica.

Mar Cambrollé, secretaria LGTBIQA+ de Podemos y presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha subrayado la importancia de la convocatoria para visibilizar, "no a las personas trans sino las discriminaciones que sufren", y para crear conciencia social en "un clima de violencia y de odio a nivel global", en un contexto de auge de las ultraderechas.

En declaraciones a los medios, Cambrollé ha exigido al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, que utilice las herramientas de las que dispone el Estado para frenar las agresiones, así como los discursos de odio en las redes sociales.

En esta línea, ha afirmado que desde que Elon Musk es propietario de X se han duplicado las agresiones en las calles, como consecuencia, a su juicio, de esos discursos de odio hacia el colectivo LGTBI en la red social.

"La violencia extrema que estamos viviendo el colectivo LGTBI es un atentado a un Estado de Derecho, contra la libertad, contra la democracia", ha señalado.

Por su parte, Irene Montero ha dicho a quienes intentan extender el odio y la transfobia que la sociedad "responde con más visibilidad y con orgullo de que todo el mundo pueda ser quien es".

"Eso es lo que significa la visibilidad, el orgullo de una sociedad que celebra las vidas de tantas personas trans y de tantas personas LGTBI que, durante demasiado tiempo, la sociedad las ha querido invisibles y las ha relegado al sufrimiento, a la invisibilidad, al estigma, al odio, a la violencia", ha remarcado.

Y ha incidido en que, frente a ese odio y a esa violencia, hay que responder "con más visibilidad, con más orgullo, con más furia trans". EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

Manifestantes piden que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Las principales asociaciones de afectados por la dana se han manifestado en Valencia para reclamar avances judiciales, exigir responsabilidades al exmandatario autonómico y cuestionar el papel de los tribunales tras el archivo inicial del caso por la catástrofe

Manifestantes piden que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Unos 1.500 manifestantes en Barcelona contra el fascismo y el racismo

Convocada por diversas organizaciones, una multitud recorrió el centro de la capital catalana este sábado para exigir frenar el avance de la ultraderecha, en medio de advertencias por parte de los organizadores sobre el peligro creciente de la intolerancia

Infobae

Marco Bezzecchi y Luca Marini, sancionados con la pérdida de dos posiciones

Infobae

La película 'Kingdom', del polaco Michał Ciechomski, gana el Premio Talents D'A 2026

Infobae

4-0. Thiago Pitarch lidera a España ante Finlandia y se cita con Países Bajos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís y anuncia su candidatura al Ayuntamiento de València

ECONOMÍA

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”