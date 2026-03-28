El Club Hielo Jaca y el Puigcerdà disputarán el domingo la final

Zaragoza, 28 mar (EFE).- El Club Gel Puigcerdà y el Club Hielo Jaca disputarán este domingo (13.00 horas), en el pabellón de hielo de la localidad altoaragonesa, la final de la Copa de SM la Reina, tras vencer en las semifinales al Txuri Urdin y al Majadahonda, respectivamente.

De esta manera, el club aragonés y el conjunto catalán se volverán a medir en la final del torneo, después de que en la edición de 2025 el Puigcerdà, campeón en las dos últimas ediciones, venciera por 5-0.

En la primera semifinal, la escuadra dirigida por Salva Barnola ha sabido sufrir ante un Txuri Urdin que nunca se ha rendido y ha acabado venciendo por 4-2, con doblete de Mercè Vilaró, en un último periodo muy igualado.

Cerraba la jornada el Majadahonda-Jaca, donde las locales han sorprendido en casa para acceder a su tercera final en los últimos cuatro años.

El gran papel de Julia Embid en la portería (96 % de paradas con 28 disparos recibidos), sumado a los goles de Tess McKerrow, Marta Aznar y Danielle Stein han dejado un 1-3 favorable para las anfitrionas. EFE