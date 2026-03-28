Una nueva manifestación recorre València para pedir que Mazón deje su acta por la dana

València, 28 mar (EFE).- Una nueva manifestación por la gestión de la dana ha recorrido esta tarde las calles del centro de València para volver a exigir que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón entregue su acta de diputado e ingrese en prisión, solo unos días después de que haya sido citado en calidad de testigo por la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la catástrofe.

La marcha, que ha partido a las 18.00 horas de la plaza del Ayuntamiento de València, está encabezada por una gran pancarta en la que se puede leer "Mazón a presó" (Mazón a prisión).

Los participantes reclaman de nuevo que le expresident deje de ser diputado en Les Corts Valencianes y se presente en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la catástrofe.

Más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales de la Comunitat Valenciana, las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV) han convocado esta macha.

Los manifestantes han señalado que llevan "17 meses saliendo a la calle para denunciar la negligencia de Mazón y su Consell" que provocaron "que una de las catástrofes naturales más grandes del País Valencià se convirtiera en una catástrofe humana".

En el manifiesto que se ha leído se ha señalado que en noviembre consiguieron un "primer objetivo: la dimisión de Mazón".

"Continuamos movilizándonos porque el expresidente aún mantiene su acta de diputado, con todos los privilegios económicos y judiciales que ello implica", han añadido.

"No nos conformamos con una dimisión a medias" han señalado, ni "con un nuevo Gobierno que busca la continuidad de las políticas que niegan el cambio climático, ignoran los informes científicos y promueven la especulación y las construcciones desmesuradas que se han hecho durante décadas, dejando aún más expuesta a la población".

"Ponen sus intereses personales por encima de la vida", han aseverado.

Frente a su "indecencia", han asegurado, el pueblo valenciano se ha "organizado para exigir justicia y acompañar mes a mes a las víctimas y a las personas afectadas".

La marcha se produce después de que el pasado lunes 16 de marzo se conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigar a Mazón en estos momentos lo que, a su juicio, "no se debe entender como la absolución del expresident".

"La instrucción de la causa ha estado nuevamente avalada por instancias superiores y, en caso de que los indicios que hay ahora se vean reforzados, nada impedirá la elevación de la petición de investigación del diputado aforado", señalaron las organizaciones convocantes.

No obstante, han destacado que esta petición "no sería necesaria si Juanfran Pérez Llorca, actual president de la Generalitat y del Partido Popular, no continuara protegiéndolo y, por tanto, impidiendo que comparezca obligatoriamente ante el juzgado de Catarroja".

Posteriormente, el 24 de marzo, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana en Valencia acordó citar como testigo, aún sin fecha, al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

Con esta nueva convocatoria, también se quiere rendir homenaje a las collas de 'dolçaines i tabal' que "desde el primer momento, en cada una de las movilizaciones, han acompañado a las víctimas con la procesión de la memoria".

"Las colles son la banda sonora de la sociedad civil organizada y un ejemplo de dignidad", han resaltado. EFE

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