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Un cayuco con 82 ocupantes llega a El Hierro por sus propios medios

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La Restinga (El Hierro), 29 mar (EFE).- Un cayuco con 82 personas, entre ellas un menor, ha llegado este sábado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia.

Uno de los ocupantes de la embarcación ha sido derivado a un centro hospitalario. Según han relatado a los servicios de emergencias, llevaban ocho días de navegación y habían salido de Kartong, en Gambia.

Los migrantes son de Gambia, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y Mali.

La embarcación llegó al puerto de la Restinga sobre las 16:30 horas, sin que fueran necesaria la intervención de Salvamento Marítimo. EFE

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