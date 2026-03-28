Un cayuco con 82 ocupantes llega a El Hierro por sus propios medios

La Restinga (El Hierro), 29 mar (EFE).- Un cayuco con 82 personas, entre ellas un menor, ha llegado este sábado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencia.
Uno de los ocupantes de la embarcación ha sido derivado a un centro hospitalario. Según han relatado a los servicios de emergencias, llevaban ocho días de navegación y habían salido de Kartong, en Gambia.
Los migrantes son de Gambia, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y Mali.
La embarcación llegó al puerto de la Restinga sobre las 16:30 horas, sin que fueran necesaria la intervención de Salvamento Marítimo. EFE
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