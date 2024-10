Un improvisado altar en la Rambla de Barcelona rinde homenaje al cantante Liam Payne

Barcelona, 22 oct (EFE).- Un improvisado altar para rendir homenaje al excantante de One Direction Liam Payne, trágicamente fallecido el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, ha quedado instalado en la parte alta de la Rambla de Barcelona, junto a la plaza Catalunya.

Adscribiéndose a un movimiento que se ha dado en muchas otras ciudades del mundo, los fans de la estrella británica han depositado en los últimos días fotografías, flores, velas y carteles con mensajes de despedida del cantante, como 'We'll miss you' o "Love you. Goodbye, Liam', aprovechando la base de una monumental farola.

Durante estos días se ha podido ver a fans de Payne acercarse al 'altar' a depositar objetos y mensajes, visiblemente compungidos por la inesperada muerte del músico.

El excantante de One Direction falleció el pasado día 16 en Buenos Aires, tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba, el establecimiento de lujo CasaSur Palermo.

Trabajadores del establecimiento confirmaron que el cantante se encontraba fuera de control momentos antes de su muerte, causando destrozos al mobiliario de la habitación, lo que les llevó a llamar a los servicios de emergencias.

Payne formó One Direction en 2010, junto a Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, después de que se presentaran de forma individual al programa de talentos The X Factor.

Tras convertirse en uno de los grupos pop más importantes del mundo con cinco álbumes y cuatro giras mundiales, One Direction hizo una pausa indefinida en 2016.

Payne, nacido en la ciudad inglesa de Wolverhampton, lanzó su álbum debut como solista en diciembre de 2019, que incluía las canciones 'Polaroid', 'Familiar' y 'Strip That Down'.

En 2012, la banda One Direction ganó su primer premio Brit al mejor sencillo británico por su canción 'What Makes You Beautiful'.

En agosto del año pasado, Liam Payne había pospuesto su gira programada por América del Sur después de sufrir una "infección renal grave". EFE

