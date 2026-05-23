2-1. El Betis celebra su Champions y el Levante se salva

Sevilla, 23 may (EFE).- La victoria por 2-1 (con goles de Abde, Fornals y el visitante Carlos Espí) del Betis sobre el Levante ha finiquitado una Liga feliz para ambas escuadras, ya que los verdiblancos han cerrado con un triunfo la temporada de su regreso a la Liga de Campeones mientras que los valencianos han sellado su permanencia en Primera. EFE
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